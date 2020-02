IL SUPER BOWL DELLE CHIAPPE LATINE – SE VI SIETE PERSI L’HALFTIME SHOW METTETEVI COMODI E GODETEVI IL VIDEO INTEGRALE DELL’ESIBIZIONE DI SHAKIRA E JENNIFER LOPEZ CHE HANNO INFIAMMATO MIAMI – LA COLOMBIANA, STRIZZATA IN MINIDRESS ROSSO, HA ECCITATO CON UNA LINGUETTA BIRICHINA E UNA DANZA DEL VENTRE DA STURBO – JLO IN VERSACE SI E' ESIBITA IN UNA POLE DANCE E…

Mario Manca per "www.vanityfair.it"

jennifer lopez e shakira al super bowl 3 copia

Il Super Bowl dell’inclusione, quello che, tra musica e danza, surfisti e pole dance, riesce a far tremare le finestre dello Studio Ovale per far sapere a Donald Trump che uno dei più grandi Halftime Show di tutti i tempi porta la firma di due artiste di origini straniere: la portoricana Jennifer Lopez e la colombiana Shakira.

In poco meno di quindici minuti di spettacolo, riscaldate dal tifo sfrenato del pubblico e illuminate ai giorno dallo sfrigolio dei fuochi d’artificio che esplodono sopra l’Hard Rock Stadium di Miami, J.Lo e Shakira confezionano un evento dentro all’evento, un concentrato di energia e paillettes che spazza via il ricordo dell’ultima edizione dei Maroon 5 restituendo allo show l’importanza che merita.

shakira al super bowl 6

Si inizia con Shakira che, bardata in un mini-dress rosso, saluta il pubblico in spagnolo – «Hola, Miami!» – e si scatena con il meglio del suo repertorio: da She Wolf a Empire, da Whenever, Whenever a Hip’s Don’t Lie.

Il tutto mentre i fianchi si muovono a ritmo di musica con quella sicumera e quella sensualità che sembra suggerirci che qualche ritratto invecchi al posto suo in soffitta, circondata da un plotone di ballerini che segue ogni suo passo come trascinato dal suo profumo.

jennifer lopez al super bowl 9

Al sesto minuto, però, la musica cambia: in cima a un palo da pole dance illuminato al led, sospesa a tre metri da terra, Jennifer Lopez fa il suo ingresso in scena scivolando lentamente verso il palco e proponendo un medley dei suoi successi trentennali: da Jenny From the Block a Get Right.

A quel punto la divisa in pelle nera borchiata cade giù e svela un vestitino bianco di paillettes che accompagna la performance di Waiting for Tonight e di On the Floor: una Lopez così in forma forse non l’avevamo mai vista. A 50 anni compiuti da neanche sei mesi, J.Lo, anche complice il ruolo di Ramona nel film Le ragazze di Wall Street per il quale è stata candidata al Golden Globe, si mostra come una pole dancer provetta, capace di mantenersi in equilibrio con tutte le fibre del corpo tese per far sì che nulla sia lasciato al caso.

jennifer lopez e la figliA emme al super bowl 1

Tra gli interventi di Badggnyeton Bad Bunny e J Balvin, le atmosfere si fanno più romantiche quando a salire sul palco è Emme, la figlia undicenne di Jennifer, che, insieme a un coro di bambini, canta Born in the U.S.A. mentre la mamma, avvolta nelle due bandiere americane e portoricane, lancia l’ennesimo messaggio di contaminazione tra più culture dal palco più seguito d’America.

shakira al super bowl 5

«Let’s Get Loud!» urla con tutta l’energia che ha in corpo prima che sul palco torni Shakira e le due inizino a cantare e a ballare insieme come se fossero l’una la prolunga dell’altra: tra un Waka Waka che la platea canta a squarciagola e la gonna sottilissima che svela due fondoschiena di marmo, le cantanti si congedano tra i sempre cari fuochi d’artificio e un applauso talmente forte che quasi ci si dimentica della partita che, tra parentesi, regalerà la vittoria ai Kansas City Chiefs.

jennifer lopez e shakira al super bowl 1 copia

Poco importa: il centesimo anniversario del Super Bowl ha scritto la storia per un’altra performance sul campo e la National Football League non può che dirsi soddisfatta per aver puntato su due cavalli di razza come J.Lo e Shakira.

jennifer lopez al super bowl 6 jennifer lopez e shakira al super bowl 2 shakira al super bowl 7 shakira al super bowl 4 shakira al super bowl 3 shakira al super bowl 2 shakira al super bowl 1 jennifer lopez e shakira al super bowl 4 jennifer lopez e shakira al super bowl 5 jennifer lopez e shakira al super bowl 4 copia jennifer lopez e shakira al super bowl 3 jennifer lopez e la figlie emme al super bowl 3 jennifer lopez e shakira al super bowl 2 copia jennifer lopez e shakira al super bowl 1 jennifer lopez al super bowl 23 jennifer lopez e la figliA emme al super bowl 4 jennifer lopez al super bowl 1 copia 2 jennifer lopez e la figliA emme al super bowl 2 jennifer lopez al super bowl 1 copia jennifer lopez al super bowl 1 jennifer lopez al super bowl 10 jennifer lopez al super bowl 11 jennifer lopez al super bowl 12 jennifer lopez al super bowl 13 jennifer lopez al super bowl 14 jennifer lopez al super bowl 15 jennifer lopez al super bowl 16 jennifer lopez al super bowl 17 jennifer lopez al super bowl 18 jennifer lopez al super bowl 19 jennifer lopez al super bowl 2 copia jennifer lopez al super bowl 2 jennifer lopez al super bowl 21 jennifer lopez al super bowl 20 jennifer lopez al super bowl 22 jennifer lopez al super bowl 24 jennifer lopez al super bowl 27 jennifer lopez al super bowl 25 jennifer lopez al super bowl 26 jennifer lopez al super bowl 8 jennifer lopez al super bowl 4 jennifer lopez al super bowl 5 jennifer lopez al super bowl 28 jennifer lopez al super bowl 3 jennifer lopez al super bowl 7