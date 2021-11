IL SUPER GREEN PASS ECCOLO QUA - IL CERTIFICATO VERDE VALIDO SOLO PER VACCINATI E GUARITI DAL COVID ENTRERÀ IN VIGORE ANCHE NELLA ZONA BIANCA - IN CORSO LA CABINA DI REGIA A PALAZZO CHIGI: IL SUPER GREEN PASS ENTRERÀ IN VIGORE DAL 6 DICEMBRE. MASCHERINA ALL’APERTO IN ZONA GIALLA E OBBLIGO DI VACCINO PER INSEGNANTI E LE FORZE DELL’ORDINE: LE IPOTESI AL VAGLIO DEL GOVERNO

COVID: FONTI, SUPER GREEN PASS VARRÀ GIÀ DALLA ZONA BIANCA

(ANSA) - Il "super" Green pass, valido solo per chi sia vaccinato o guarito dal Covid, dovrebbe entrare in vigore già dalla zona bianca. E' l'orientamento che emerge dalla cabina di regia in corso a Palazzo Chigi, secondo quanto riferiscono diverse fonti.

COVID: CABINA REGIA, INTENSIFICARE CONTROLLI SU GREEN PASS

(ANSA) - Saranno intensificati i controlli sul Green pass. E' quanto emerge dalla cabina di regia in corso a Palazzo Chigi. Alla stretta per i non vaccinati o guariti, corrisponderà un più generale irrigidimento dei controlli.

IN ZONA GIALLA-ARANCIONE ACCESSI SOLO CON SUPER GREEN PASS

(ANSA) - Non scatteranno più le chiusure delle attività nelle regioni in zona gialla o arancione, ma gli accessi saranno limitati ai soli possessori del Super Green pass, quindi i non vaccinati o guariti dal Covid saranno limitati nell'accesso al bar, ristorante o in palestra e avranno limitazioni anche negli spostamenti. E' quanto emerge dalla cabina di regia in corso a Palazzo Chigi. L'obiettivo - spiegano fonti governative - è tenere aperte il più possibile le attività.

COVID: FONTI, IN ZONA ROSSA RESTANO LIMITAZIONI PER TUTTI

(ANSA) - Non cambieranno le regole in zona rossa, quindi le limitazioni agli spostamenti e le chiusure scatteranno per tutti, anche se vaccinati. E' quanto emerge dalla cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi.

COVID: FONTI, VERSO SUPER GREEN PASS DAL 6 DICEMBRE

(ANSA) - Il Super Green pass, con le nuove regole per rallentare il contagio da Covid e le limitazioni per i non vaccinati, dovrebbe entrare in vigore dal 6 dicembre. Lo si apprende da diverse fonti di governo al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi. La data potrebbe però ancora cambiare: l'orientamento dovrà essere confermato poi dal Consiglio dei ministri, dopo confronto con le Regioni.

COVID:FONTI,MASCHERINA ALL'APERTO PER TUTTI IN ZONA GIALLA

(ANSA) - L'obbligo di mascherina all'aperto scatterà in zona gialla e non saranno fatte eccezioni per i vaccinati o guariti dal Covid. E' quanto emerge dalla cabina di regia sul Covid in corso a Palazzo Chigi. La regola non dovrebbe dunque cambiare rispetto a quanto avviene oggi.

VACCINI: VERSO L'OBBLIGO DAL 15/12 PER PROF E FORZE ORDINE

(ANSA) - L'obbligo di vaccino scatterà anche per gli insegnanti e le forze dell'ordine, mentre sarà confermato per personale sanitario e delle rsa, con estensione alla terza dose. E' l'orientamento che emerge al termine della cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi. L'obbligo, secondo quanto riferiscono diverse fonti, dovrebbe entrare in vigore dal 15 dicembre.

