DONALD ROSEN E LA MOGLIE

La triste storia del 47enne Peirson Tone, raccontata da Oregon Live. L’uomo, che soffriva di depressione, anche a causa dei problemi coniugali, va dal medico di famiglia per farsi dare dei consigli su come affrontare la sua fase buia. Il dottore, Ronald Rosen, gli ha suggerito tecniche di respirazione, una cura a base di cannabis farmaceutica e qualche dritta per migliorare il menage matrimoniale. Appena rientrato a casa, però, la moglie confessa di intrattenere una relazione proprio con il medico che l’aveva visitato poco prima. Tone, scoperte le corna, ha prima divorziato dalla moglie e poi ha intentato una causa a Rosen chiedendo 2,9 milioni di dollari di risarcimento per "negligenza professionale".

PEIRSON TONE E LA MOGLIE