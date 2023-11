30 nov 2023 15:54

SVASTICHELLE CHE PUZZANO DI LATTE - NEL 2020 LA POLIZIA ESTONE HA SCOPERTO UNA BANDA DI NAZISTI, CHE FACEVA PROPAGANDA IN RETE, GUIDATA DA UN 13ENNE CHE SI FACEVA CHIAMARE "IL COMANDANTE" - ORA È STATA PUBBLICATA UN'INCHIESTA DALLA RIVISTA AMERICANA "THE ATLANTIC" CHE HA SVELATO IL SEGRETO DI PULCINELLA, OVVERO CHE INTERNET È UNA FOGNA PIENA DI BLOG CHE INNEGGIANO AL NAZISMO - LA PIATTAFORMA "SUBSTACK", NATA COME RIFUGIO DAI DISCORSI D'ODIO DEI SOCIAL, OSPITA ALMENO 16 PAGINE DI ESTREMA DESTRA...