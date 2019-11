SVASTICHELLE DE’ NOANTRI - PERQUISIZIONI IN TUTTA ITALIA CONTRO ESTREMISTI DI DESTRA CHE VOLEVANO COSTITUIRE UN MOVIMENTO FILONAZISTA, XENOFOBO E ANTISEMITA DENOMINATO "PARTITO NAZIONALSOCIALISTA ITALIANO DEI LAVORATORI" - TRA LE PERSONE COINVOLTE C'È ANCHE UN PLURIPREGIUDICATO CALABRESE, EX "LEGIONARIO" ED ESPONENTE DI SPICCO DELLA 'NDRANGHETA…

(ANSA) - La Polizia di Stato sta eseguendo in varie città d'Italia numerose perquisizioni a carico di soggetti legati a gruppi dell'estrema destra. Le indagini svolte dalla Digos di Enna con il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, sono dirette dalla Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Caltanissetta.

PERQUISIZIONI A ESTREMISTI DI DESTRA, 19 INDAGATI

(ANSA) - Sono 19 i decreti di perquisizione domiciliare eseguiti dalla Digos di Enna nei confronti di altrettanti estremisti di destra indagati per costituzione e partecipazione ad associazione eversiva ed istigazione a delinquere. L'inchiesta, avviata da circa due anni, è coadiuvata dagli omologhi uffici di Siracusa, Milano, Monza Brianza, Bergamo, Cremona, Genova, Imperia, Livorno, Messina Torino, Cuneo, Padova, Verona, Vicenza e Nuoro.

I 19 decreti di perquisizione domiciliare, nell'ambito dell'operazione 'Ombre Nere', sono stati emessi dalla Procura Distrettuale di Caltanissetta d'intesa con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. L'attività - diretta dalla Procura distrettuale di Caltanissetta- viene svolta sotto il coordinamento della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione - Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e del Terrorismo Interno e con la collaborazione del Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni.

INDAGATI ESTREMISTI DESTRA, PRONTI A PARTITO NAZISTA

(ANSA) - Volevano costituire un movimento d'ispirazione apertamente filonazista, xenofoba ed antisemita denominato "Partito Nazionalsocialista Italiano dei Lavoratori". E' quanto emerso dalle indagini della Digos di Enna e del Servizio Antiterrorismo Interno che hanno portato oggi a 19 perquisizioni in tutta Italia nei confronti di altrettanti estremisti di destra. Sempre secondo le indagini, alcuni degli accusati avevano anche fatto riferimento ad una disponibilità di armi ed esplosivi e avevano condotto attività di reclutamento attraverso i propri account social.

PRONTI A PARTITO NAZISTA, ANCHE ESPONENTE 'NDRANGHETA

(ANSA) - Tra le persone coinvolte nel tentativo di creazione di un partito filonazista e antisemita c'è anche un pluripregiudicato calabrese, ex "legionario" ed esponente di spicco della 'ndrangheta, con un passato da collaboratore di giustizia e già referente di Forza Nuova per il ponente ligure. E' quanto emerge dalle indagini della Digos di Enna e del Servizio Antiterrorismo Interno che hanno portato oggi a 19 perquisizioni in tutta Italia nei confronti di altrettanti estremisti di destra.