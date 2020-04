SVEDESI, O VI SVEGLIATE DAL SOGNO O VI RITROVARE NELL’INCUBO! – NEL PAESE CI SONO GIÀ 4500 CASI E 180 MORTI DA CORONAVIRUS, MA SOLO ADESSO SI PRENDONO LE PRIME BLANDE MISURE: VIETATI GLI ASSEMBRAMENTI CON PIÙ DI 50 PERSONE E LE VISITE NELLE CASE DI RIPOSO PER GLI ANZIANI, MA RIMANGONO APERTI BAR, RISTORANTI E LOCALI – GLI ESPERTI E I MEDICI DEL PAESE AVVERTONO: “CI STANNO PORTANDO VERSO UNA CATASTROFE…”

Da "Ansa"

stefan lofven 1

Nonostante i suoi 4.500 casi e i 180 morti, la Svezia era l'unico Paese europeo a non aver adottato misure restrittive per combattere il coronavirus. Adesso sembra che qualcosa stia cambiando. Dopo aver bandito, soltanto ieri, gli assembramenti con più di 50 persone, riporta la Bbc, il governo svedese ha deciso di vietare le visite nelle case di riposo per anziani.

coronavirus svezia 3

L'Agenzia nazionale per la Salute, inoltre, sta mettendo a punto un piano per dissuadere la popolazione a partire per le imminenti vacanze di Pasqua durante le quali migliaia di svedesi sono soliti spostarsi nelle seconde case di campagna. Quanto al resto, ristoranti, bar, caffè e locali notturni restano aperti ma possono effettuare solo servizio al tavolo. Le università hanno chiuso ma le scuole frequentate da allievi sotto i 16 anni restano aperte

coronavirus svezia 2

Susanna Picone per "www.fanpage.it"

Praticamente ovunque, a causa della pandemia di coronavirus, sono state adottate misure stringenti per limitare la diffusione del contagio. Prima in Asia, poi in Europa e America, sono svariati i Paesi in “lockdown” come l’Italia, ma nel vecchio continente ce n’è uno che fa eccezione.

coronavirus svezia 1

È la Svezia, dove per il momento la vita va avanti più o meno come al solito. Finora nel Paese sono oltre quattromila i casi accertati di coronavirus e poco meno di duecento i morti per Covid-19, ma ciononostante sono ancora aperti i ristoranti, i bar, i cinema, gli impianti sciistici e alcune scuole.

coronavirus svezia 5

Qualche misura è stata adottata – ad esempio sono vietati gli assembramenti con più di 50 persone – ma sicuramente per ora c’è una libertà maggiore rispetto al resto dell’Europa. Il perché di questa “assenza” di divieti? Tutto si basa su una grande fiducia del governo nei suoi cittadini, che hanno avuto delle indicazioni per tentare di contenere i contagi.

coronavirus svezia 4

Le "regole" al momento in vigore in Svezia dicono per esempio che chi è malato deve isolarsi, che è preferibile se possibile lavorare da casa, di evitare visite non necessarie agli anziani e anche di evitare, se possibile, viaggi all'interno del Paese. Raccomandazioni per i cittadini insomma, col governo che insiste sulla responsabilità personale delle persone.

coronavirus svezia 6

Secondo l’epidemiologo Anders Tegnell, capo dell’ente svedese di salute pubblica, le persone sarebbero in grado di fare quel che è giusto per le loro vite. Ma non tutti sono d’accordo con questa assenza di divieti nel corso di una emergenza sanitaria come questa che il mondo intero sta affrontando.

Diversi esperti, svedesi e non, non a caso hanno criticato il governo svedese e in particolare oltre duemila tra dottori, professori e scienziati hanno firmato una petizione per chiedere misure più stringenti. “Ci stanno portando verso una catastrofe”, ha detto Cecilia Söderberg-Nauclér, immunologa e ricercatrice presso il Karolinska Institute. Le critiche riguardano il fatto che senza forti restrizioni ai movimenti il virus rischia di diffondersi ancora più velocemente, creando poi gravi problemi agli ospedali.

stefan lofven

Cosa ne pensano intanto gli svedesi? Secondo recenti sondaggi citati dal New York Times, la maggioranza è a favore delle scelte finora fatte dal governo e solo il 14 per cento di loro ha detto di ritenere che sia stato fatto troppo poco.

stefan lofven 1 coronavirus svezia 8 coronavirus svezia 9 johan carlson anders tegnell coronavirus svezia 1 coronavirus svezia 5 coronavirus svezia 7