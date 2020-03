LO SVILUPPO DI UN VACCINO CONTRO IL CORONAVIRUS, “ALLA VELOCITÀ RICHIESTA”, COSTERÀ CIRCA 2 MILIARDI DI DOLLARI, SOLDI CHE VANNO STANZIATI NEI PROSSIMI 12-18 MESI - È LA STIMA DI RICHARD HATCHETT, L'AD DI “COALITION FOR EPIDEMIC PREPAREDNESS INNOVATIONS”, UNA PARTNERSHIP DI GOVERNI, INDUSTRIA ED ENTI DI BENEFICENZA - CI SONO ALMENO 20 SIERI IN SVILUPPO NEL MONDO MA...

Da “Libero quotidiano”

RICERCA CORONAVIRUS VACCINO

Lo sviluppo di un vaccino contro il Covid-19 «alla velocità richiesta» costerà circa 2 miliardi di dollari, una somma da stanziare nei prossimi 12-18 mesi. È la stima di Richard Hatchett, l' amministratore delegato di Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), una partnership di governi, industria ed enti di beneficenza creata tre anni fa per combattere le malattie emergenti che minacciano la salute globale, e che sta già sponsorizzando quattro progetti di vaccini anti-Covid-19, e altri quattro sono in fase di chiusura, secondo quanto riportava ieri l' Irish Times.

Secondo l' Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ci sono almeno 20 sieri in sviluppo nel mondo: alla fine di febbraio, Moderna, un gruppo biotecnologico con sede fuori Boston, ha battuto il record di velocità di tempo intercorso tra l' identificazione di un virus - in questo caso il coronavirus - e la creazione di un vaccino pronto per essere testato sull' uomo: solamente quarantadue giorni.

vaccino coronavirus

Ma nonostante la fretta che tutto il mondo ha di arrivare a uno "scudo" rotettivo contro il nuovo virus, gli esperti ribadiscono che ci vorrà da un anno a un anno e mezzo prima che un prodotto sia disponibile per l' uso diffuso. In genere, tutto l' iter richiede diversi anni: dopo un primo studio sulla sicurezza, infatti, devono essere condotti studi clinici molto ampi per testare l' efficacia dell' antidoto al virus.