LA SVIZZERA, DA PARADISO PER I "NO-TAX" A QUELLO PER I NO-VAX - IL POPOLO SVIZZERO VA AL VOTO PER ESPRIMERSI SULL'OBBLIGO VACCINALE - L'INIZIATIVA È STATA LANCIATA DAL "MOVIMENTO SVIZZERO PER LA LIBERTÀ" E STABILISCE CHE CHI RIFIUTA DI DARE IL PROPRIO CONSENSO ALL'INOCULAZIONE "NON DEVE VEDERSI IMPOSTA UNA PENA, NÉ SUBIRE PREGIUDIZI SOCIALI O PROFESSIONALI" - PER IL PARLAMENTO ELVETICO: "SE L'INIZIATIVA VENISSE ACCOLTA, NON È CHIARO QUALI CONSEGUENZE CONCRETE AVREBBE, PER ESEMPIO PER IL LAVORO DI POLIZIA E GIUSTIZIA…"

(ANSA) - Domenica 9 giugno, anche il popolo svizzero è chiamato alle urne, ma per esprimersi sull'obbligo vaccinale. Lanciata sulla scia della pandemia Covid-19, l'iniziativa popolare in votazione "Per la libertà e l'integrità fisica", anche chiamata "Stop all'obbligo vaccinale", afferma che "gli interventi nell'integrità fisica o psichica di una persona necessitano del suo consenso" e che chiunque dovrebbe avere la libertà di poter decidere ciò che le viene iniettato nel corpo.

Il testo stabilisce chi rifiuta di dare il proprio consenso "non deve vedersi imposta una pena, né subire pregiudizi sociali o professionali". Promossa dal Movimento svizzero per la libertà (MSL) che ha depositato il testo nel dicembre 2021 al termine della raccolta delle firme e quando la maggior parte delle misure anti-Covid non erano più in vigore, l'iniziativa è osteggiata dal governo che raccomanda di respingerla.

Per l'esecutivo ed il Parlamento "l'integrità fisica e psichica costituisce già un diritto fondamentale sancito nella Costituzione. Inoltre, se l'iniziativa venisse accolta, non è chiaro quali conseguenze concrete avrebbe, per esempio per il lavoro di polizia e giustizia. Il testo dell'iniziativa non fa affatto riferimento a «vaccinazioni», ma a «interventi» in generale.

Sempre domenica, gli Svizzeri sono chiamati a pronunciarsi su due iniziative per affrontare il costante aumento dei costi della sanità e sulla legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, per la quale è stato chiesto un referendum. Stando ai sondaggi dalle urne dovrebbe scaturire un "sì" alla legge su elettricità e rinnovabili e un "no" alle iniziative per il freno ai costi sanitari e "Per la libertà e l'integrità fisica".