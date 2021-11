30 nov 2021 12:36

SVIZZERO? NO, EVASORE! - QUANDO GLI ITALIANI DEVONO RIPULIRE I LORO SOLDI SPORCHI, ATTRAVERSANO IL CONFINE: SETTE BANCHE IN SVIZZERA SONO FINITE SOTTO LA LENTE DELLA PROCURA DI MILANO CON L'ACCUSA DI AVER RICICLATO UN MILIARDO IN NERO DEI LORO CLIENTI PROVENIENTI DAL NOSTRO PAESE - IN ALCUNI CASI I SOLDI VENIVANO IMPACCHETTATI IN BUSTE DI PLASTICA A BORDO DI UNA MERCEDES E…