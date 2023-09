1 set 2023 16:58

SVOLTA NEL CASO DEL PICCOLO MARCUS, IL BIMBO DI DUE ANNI MORTO A LIVORNO: LA MADRE, UNA 38ENNE DEL CENTRO AMERICA, E’ STATA ARRESTATA CON L'ACCUSA DI OMICIDIO PREMEDITATO - IL PICCOLO ERA MORTO NELLA NOTTE TRA IL 16 E IL 17 AGOSTO SCORSO, A CAUSA DEI TRAUMI RIPORTATI IN VARIE PARTI DEL CORPO. LA VERSIONE FORNITA DALLA DONNA, PER CUI IL BAMBINO SI SAREBBE SENTITO MALE NELLA NOTTE, DOPO CHE NEL POMERIGGIO PRECEDENTE ERA CADUTO DUE VOLTE DA UNO SCIVOLO IN UN PARCO GIOCHI DI TIRRENIA - È STATA GIUDICATA PRIVA DI ALCUNA BASE LOGICA E…