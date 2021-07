SVOLTA NEL CASO SAMAN ABBAS: IL CUGINO ARRESTATO IN FRANCIA È PRONTO A PARLARE AGLI INVESTIGATORI DOPO ESSERSI AVVALSO DELLA FACOLTÀ DI NON RISPONDERE - GLI INQUIRENTI NON SI ASPETTANO UNA CONFESSIONE, NÉ UN' INDICAZIONE SU DOVE POSSA TROVARSI IL CORPO DELLA RAGAZZA, MA DALLE SUE PAROLE POTREBBERO ARRIVARE INDICAZIONI IMPORTANTISSIME PER LE INDAGINI – LA PROCURA HA CHIESTO DI SENTIRE IL FIDANZATO DI SAMAN PER RACCOGLIERE DI NUOVO LA SUA TESTIMONIANZA…

Ikram Ijaz, il cugino di Saman, indagato insieme ad altre quattro persone per l' omicidio della giovane ragazza pakistana di Novellara (Reggio Emilia), è stato sottoposto ieri a un interrogatorio fiume da parte di pm e carabinieri. Un interrogatorio richiesto dalla sua difesa. Sono diversi i punti da chiarire anche perché, di fatto, è la prima volta che uno dei cinque indagati (gli altri quattro sono i genitori di Saman, un altro cugino e lo zio considerato l' esecutore materiale dell' omicidio sono tutti irreperibili) risponde alle domande degli inquirenti.

LA PROCURA

Ikram Ijaz, arrestato il 28 maggio, dopo che venne fermato in Francia mentre, a bordo di un autobus, stava cercando di raggiungere la Spagna, è stato consegnato all' Italia il 9 giugno e da allora si trova in carcere. All' interrogatorio di garanzia si avvalse della facoltà di non rispondere. Adesso, evidentemente, qualcosa è cambiato e il giovane ha chiesto di essere ascoltato. Gli inquirenti non si aspettano una confessione, né un' indicazione puntuale su dove si trovi il corpo della ragazza. Ma è chiaro che dalle sue parole, anche se dovessero essere tese a discolparsi e ad alleggerire la propria situazione, potrebbero arrivare indicazioni importantissime per le indagini.

Le domande di pm e carabinieri potrebbero anche aver preso le mosse dalla perizia tecnica sullo smartphone del giovane che potrebbe aver fornito ulteriori dettagli all' inchiesta. La procura, intanto, ha chiesto anche un incidente probatorio per sentire il fidanzato di Saman, sarebbe il secondo, dopo quello fatto con il fratello minorenne della ragazza. La pm Laura Galli, infatti, vuole raccogliere la testimonianza del ragazzo per cristallizzarla come prova ai fini del processo. Il giovane pachistano era inviso alla famiglia di Saman, dalla quale avrebbe ricevuto minacce e pressioni per lasciarla.

Negli ultimi giorni ha rilasciato interviste alle trasmissioni televisive Chi l' ha visto? e Dritto e Rovescio. L' obiettivo della procura è acquisire agli atti del processo la sua testimonianza relativa alle ultime ore di vita di Saman quando, con messaggi precisi e circostanziati, gli ha raccontato il clima che si stava respirando in casa sua. È stato proprio il fidanzato, infatti, ad avvertire i carabinieri del paese dove vive, lontano dall' Emilia, dopo che da qualche giorno non sentiva più la ragazza che aveva capito i progetti criminali della famiglia nei suoi confronti.

