30 set 2023 10:08

SVOLTA CLAMOROSA NELLE INDAGINI SULLA MORTE DI TUPAC SHAKUR: UN UOMO È STATO INCRIMINATO CON L’ACCUSA DI OMICIDIO PER LA MORTE DEL RAPPER, UCCISO A LAS VEGAS 27 ANNI FA – DUANE KEITH DAVIS, CHE ORA HA 60 ANNI, SECONDO I MAGISTRATI È STATO IL “COMANDANTE SUL POSTO”, CIOÈ L’UOMO CHE ORDINÒ DI UCCIDERE IL CANTANTE. IN UN LIBRO, PUBBLICATO NEL 2019, DAVIS SI ERA DEFINITO COME UNO DEI “TESTIMONI ANCORA IN VITA” DELLA MORTE DI TUPAC…