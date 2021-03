3 mar 2021 08:50

SVOLTA NEL GIALLO DI FAENZA: PER L’OMICIDIO DI ILENIA FABBRI SONO STATI ARRESTATI L'EX MARITO E UN SUO CONOSCENTE - IL MOVENTE DEL DELITTO SAREBBE DA RICONDURRE AL PROFONDO ASTIO CHE L’UOMO PROVAVA NEI CONFRONTI DELLA EX MOGLIE A CAUSA DELLE SUE PRETESE ECONOMICHE - PRIMA O POI MANDO QUALCUNO A FARLE LA FESTA", DICEVA IL 53ENNE IN GUERRA CON LA EX MOGLIE CHE LO AVEVA DENUNCIATO LA 46ENNE AVEVA PROMOSSO UNA CAUSA DI LAVORO CONTRO L'EX LAMENTANDO MANCATI COMPENSI PER 100MILA EURO…