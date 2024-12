LA SVOLTA VERDE? "COLA" A PICCO! - COCA-COLA HA FATTO MARCIA INDIETRO AI SUOI IMPEGNI SULLA SOSTENIBILITÀ: IL COLOSSO DELLE BEVANDE GASSATE HA CANCELLATO LA SEZIONE DEL PROPRIO SITO WEB CHE CONTENEVA GLI OBIETTIVI SUGLI IMBALLAGGI RIUTILIZZABILI E RIVISTO AL RIBASSO SUI TARGET SULL’UTILIZZO DI MATERIALI RICICLATI - LA PROTESTA DEGLI AMBIENTALISTI: "È UNA LEZIONE MAGISTRALE DI GREENWASHING. CIÒ NON FA CHE RAFFORZARE LA REPUTAZIONE DELL’AZIENDA COME PRINCIPALE INQUINATORE DI PLASTICA AL MONDO…"

Estratto dell'articolo di Gianluca Brambilla per www.open.online

Coca-Cola ha fatto marcia indietro rispetto ai suoi impegni per la sostenibilità? A rivelarlo è il Guardian, secondo cui il colosso delle bibite gassate avrebbe abbandonato, nel silenzio generale, i propri target per il riciclo previsti per il 2030.

Nel 2022, Coca-Cola ha promesso che avrebbe venduto entro fine decennio il 25% delle proprie bevande in bottiglie di vetro oppure in bottiglie di plastica riutilizzabili o restituibili nei punti vendita. Ma a due anni da quella promessa, l’azienda con sede ad Atlanta sembra aver rivisto la propria strategia.

IL RITOCCO AL SITO WEB

Poco prima dell’ultimo vertice mondiale sull’inquinamento da plastica – che si è tenuto a fine novembre a Busan, in Corea del Sud – l’azienda avrebbe cancellato la sezione del proprio sito web che conteneva gli obiettivi sugli imballaggi riutilizzabili. Anche i target sull’utilizzo di materiali riciclati sembrano essere stati rivisti al ribasso. Fino a poche settimane fa, scrive il Guardian, Coca-Cola prometteva di «utilizzare il 50% di materiale riciclato nei nostri imballaggi entro il 2030». Questa percentuale è stata rivista ora al «35-40% per gli imballaggi primari», con un aumento dell’uso di plastica riciclata «al 30-35% a livello globale».

[…] LE PROTESTE DEGLI ATTIVISTI

Il passo indietro del colosso americano è stato fortemente criticato dagli attivisti. «L’ultima mossa di Coca-Cola è una lezione magistrale di greenwashing. Ciò non fa che rafforzare la reputazione dell’azienda come principale inquinatore di plastica al mondo», ha detto al Guardian Von Hernandez, coordinatore globale della campagna Break Free from Plastic. […]

BOTTIGLIE DI PLASTICA DELLA COCA COLA