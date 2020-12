TA-ROCCO, COPRI LA NASCA! - CASALINO FINISCE NEL MIRINO DEI TELESPETTATORI, DURANTE LA CONFERENZA SUL DPCM, PER AVER INDOSSATO MALE LA MASCHERINA: "QUALCUNO GLI INSEGNI COME METTERLA!", "CON NASO SCOPERTO, INQUADRATO PER SBAGLIO, È SEMPRE FEDELE A SE STESSO: L’INDIVIDUO SBAGLIATO SEMPRE NEL SOLITO POSTO" - NON E' LA PRIMA VOLTA CHE VIENE PIZZICATO CON IL NASINO SCOPERTO: ERA FINITO SULLA COPERTINA DI "NUOVO" PER QUESTO

DPCM con tanto di diretta nazionale per dettare restrizioni, regole e chiedere sacrifici agli Italiani e il portavoce del Presidente Consiglio, tale Rocco Casalino, porta la mascherina così.... Ma chi li ha votati questi non si vergogna un po’ ora? pic.twitter.com/QGlNulZ33F — Droghiere (@Droghiere) December 3, 2020

Assieme a Giuseppe Conte in occasione della conferenza del 3 dicembre, anche Rocco Casalino. Il portavoce del premier lo ha accompagnato nella descrizione del nuovo dpcm in vista del Natale. Peccato però che un dettaglio è balzato agli occhi dei social. Molte infatti le persone che non hanno potuto fare a meno di non notare che il capoufficio stampa di Palazzo Chigi indossava la mascherina sulla bocca e non sul naso. Un svista con ogni probabilità dovuta al fatto che la protezione individuale sia scivolata poco sotto al naso, ma che gli utenti del web non hanno perdonato.

"C'è qualcuno che insegni a Casalino come mettere questa benedetta mascherina?", cinguetta uno mentre un altro gli fa eco: "Casalino con mascherina e naso scoperto, inquadrato per sbaglio, è sempre fedele a se stesso : l’individuo sbagliato sempre nel solito posto". E ancora: "L'immagine di ieri più emblematica dello stato del paese Grazie a chi l'ha postata, io da mesi non seguo più Conte nelle sue conferenze stampa, interventi, interviste, ecc. Così come non ho mai guardato un minuto del GrandeFratello in TV in vita mia", commenta un altro pubblicando la foto di Casalino.