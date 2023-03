TABASCO STA BENE SU TUTTO – DOPO ESSERE STATA LA BOMBASTICA ATTRICE RIVELAZIONE DI “THE WHITE LOTUS”, GLI STATI UNITI SI SONO INNAMORATI DELLA 28ENNE NAPOLETANA. E ORA LA RIVISTA “FORBES” LE DEDICA LA COPERTINA E LA METTE FRA I 30 UNDER 30 DA TENERE D’OCCHIO: IL SUO TAGLIO DI CAPELLI ORA SI CHIAMA “THE ITALIAN BOB”, LA BLASONATA AGENZIA AMERICANA WME L’HA VOLUTA FRA I SUOI TALENTI E A BREVE GIRERÀ IL SUO PRIMO FILM AMERICANO, “IMMACULATE”, UN HORROR AMBIENTATO IN UN CONVENTO… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Francesca Scorcucchi per il "Corriere della Sera"

simona tabasco 21

Da quando Simona Tabasco ha rubato la scena a tutti, nella seconda stagione di The White Lotus , l’America sembra essere innamorata di lei. La prestigiosa rivista Forbes le dedica la copertina e la mette fra i 30 under 30 da tenere d’occhio, il suo taglio di capelli ora si chiama «the italian bob», l’agenzia americana WME — una delle più blasonate fondata addirittura nel 1898 — l’ha voluta fra i suoi talenti e a breve girerà il suo primo film americano, Immaculate , un horror ambientato in un convento.

simona tabasco 3

[…] Ventotto anni, napoletana trasferita a Roma da quando ha deciso, dieci anni fa, di fare l’attrice, «Simona Tabasco sostiene la subdola intraprendenza di Lucia con un seducente senso di mistero», scrive di lei la versione statunitense di Elle . Delle scene di sesso imposte dalla serie era, in principio, un po’ preoccupata. «Ma sul set era presente un “intimacy coordinator” che è una figura professionale che in Italia non esiste. È stata una piacevole sorpresa, alla fine quelle scene erano diventate una semplice coreografia».

A Los Angeles si sta godendo il suo momento di celebrità internazionale, e pensare che, prima di essere notata dal direttore del Giffoni Film Festival durante una vacanza al mare, lei voleva intraprendere una carriera nella moda: «Era quella la mia prima grande passione, ho pensato anche a fare la guida turistica, o di mettere su una fattoria, amo gli animali. Avrei potuto anche fare la dj. Mi piace la musica, specialmente quella elettronica. E amo leggere libri d’arte contemporanea, vorrei iscrivermi al corso di laurea in Beni Culturali».

simona tabasco 2

[…] Kim Kardashian l’ha voluta, insieme all’amica e collega Beatrice Grannò, come modella indossatrice di Skims, la nuova linea di biancheria intima e vestiti della famosa influencer statunitense. […]

