Dimenticate ogni tabù. Quelli che fino a qualche anno fa erano dei confini invalicabili oggi sono diventati terreno di esplorazione per molte coppie che amano sperimentare mettendo un po’ di pepe alla loro relazione.

Per chi ancora non lo ha fatto la sexperta Annabelle Knight ha fatto luce su come bondage, letture erotiche, sex toys, il sesso anale e lo scambio di ruoli possano avere un posto prezioso in una relazione sana.

1. Bondage

Il BDSM un tempo era roba da club o amanti del fetish ed era considerato fuori dall’ambito tradizionale. Oggi in molti lo hanno sperimentato integrandolo nella loro sessualità e riuscendo ad ampliare il loro orizzonte di piacere. Qualunque sia il livello di esperienza, c'è sempre un modo per dilettarsi nel BDSM.

Usare una cravatta o una sciarpa per bendare la vista del partner può fare miracoli, in quanto sviluppa gli altri sensi e rende più sensibili al tocco. Ciò si traduce in un'esperienza sessuale più intensa e più spesso soddisfacente.

2. Letture erotiche

In passato la letteratura erotica incontrava degli ostacoli. Ma ora, grazie ad autori come Jilly Cooper, Sylvia Day e E.L James, la narrativa erotica è diventata così mainstream che si trova in tutte le librerie.

La narrativa erotica consente alle persone di vivere le proprie fantasie attraverso la finzione, oltre a raccogliere nuove idee per la camera da letto. In coppia, leggere insieme può essere un'enorme svolta e, in un certo senso, può fungere da preliminare.

3. Sex toys per coppie

Secondo il sondaggio sulla felicità sessuale di Lovehoney, oltre i due terzi di noi credono che il sesso abbia un ruolo importante nella nostra felicità generale, motivo per cui sempre più persone stanno espandendo il loro orizzonte con i sex toys.

Per molti, i sex toys sono confinati alla masturbazione, ma molte coppie hanno trovato il modo di integrarli nella loro vita sessuale. Gli anelli vibranti sono i sex toys per coppie più raccomandati in quanto migliorano l'erezione e stimolano il clitoride esterno.

4. Sesso anale

In alcuni ambienti il sesso anale è ancora un tabù, tuttavia sta diventando una pratica sessuale più ampiamente accettata. Negli anni Novanta circa il 25% delle persone aveva provato l'anale, ma quella cifra è salita a circa il 40% nel 2009.

I benefici del sesso anale sono enormi, non solo puoi raggiungere un tipo di orgasmo completamente diverso, ma il sesso anale è privo di rischi di gravidanza e, per coloro che soffrono di vaginismo, consente una penetrazione, senza disagio o dolore.

5. Scambio di ruoli

Oggi accettiamo molto di più di allontanarci dai ruoli tradizionali in camera da letto. Il pegging, la penetrazione dell’uomo tramite una cintura usata dalla compagna, sta ottenendo sempre più popolarità. Un paio d'anni fa quasi la metà delle coppie non aveva idea di cosa fosse il pegging, da allora le vendite di strap on e set sono aumentate di quasi il 200%.

