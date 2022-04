TAIWAN PRENDE LEZIONI DALLA RESISTENZA UCRAINA - I CIVILI DI TAIPEI SI RIUNISCONO IN GRUPPI PER ADDESTRARSI A OPPORSI A UNA POSSIBILE INVASIONE DELLA CINA: UTILIZZANO I VIDEO ONLINE RILASCIATI DALL'ESERCITO AMERICANO - UNA VOLONTARIA: "SEMBRA LA FINE DEL MONDO" - "ERA SOLO FITNESS QUANDO ABBIAMO INIZIATO, MA POI ABBIAMO AGGIUNTO IL PRIMO SOCCORSO..."

In una notte afosa in un parco di Taipei, il padiglione di cemento illuminato dal bagliore dei lampioni vicini, una dozzina di persone ha steso sul pavimento materassini da yoga e sacchetti di plastica.

L'atmosfera è conviviale e rilassata mentre si riscaldano, alternandosi per guidare il gruppo attraverso esercizi copiati dai video online di addestramento di base dell'esercito americano. Si esercitano, trascinandosi l'un l'altro come pesi morti feriti.

La scena, all'interno del suggestivo Parco Da'an, è resa ancora più incongrua dagli altri visitatori del padiglione: giovani in appuntamento o in gruppi di studio, una coppia che pratica la bachata ballando su una musica latina metallica.

Ma c'è una certa serietà tra quelli che sono qui. Il gruppo si sta preparando per, beh, qualsiasi cosa. Taiwan è stata minacciata di invasione per decenni, ma l'intensificarsi delle missioni militari cinesi, la retorica del governo negli ultimi anni e l'attacco del mese scorso all'Ucraina da parte del principale alleato di Xi Jinping, Vladimir Putin, hanno logorato i nervi. Pechino rivendica Taiwan come provincia cinese e ha giurato di “unificarla”, se necessario con la forza.

Quelli riuniti questa notte - un mix di uomini e donne di varie età e professioni tra cui ricercatori di mercato, guide turistiche, proprietari terrieri e designer digitali - si sono uniti al gruppo mesi fa, ma i membri sono triplicati dall'invasione dell'Ucraina.

Stanno imparando il primo soccorso, l'autodifesa e l'idoneità militare, ma altri praticano esercitazioni con armi da fuoco con fucili ad aria compressa.

«Sembra la fine del mondo», dice Lin, 34 anni. (Pochi partecipanti scelgono di fornire il proprio nome completo.) «Era solo fitness [quando abbiamo iniziato], ma poi abbiamo aggiunto il primo soccorso... Molte persone vogliono imparare queste abilità ma non hanno accesso, quindi questo è un inizio».

L'invasione dell'Ucraina ha fornito una potente lezione per le persone a Taiwan: che un partito più piccolo può resistere e persino combattere contro una forza d'invasione più potente. I residenti che hanno parlato con il Guardian hanno affermato che Taiwan non dovrebbe fare affidamento sugli altri per la sua sopravvivenza, sottolineando la mancanza di presenza internazionale sul campo in Ucraina e i primi ritardi nel coordinamento delle sanzioni e di altre risposte.

Prima della guerra, un sondaggio del 2021 aveva rilevato il sostegno pubblico per una migliore formazione, un servizio nazionale più lungo e persino la coscrizione delle donne in tutti i gruppi demografici e politici. Aneddoticamente c'è una fame ancora maggiore di programmi di difesa civile. I gruppi e i corsi della comunità esistenti hanno segnalato un aumento delle richieste da tre a 10 volte e nuove iniziative di base sono nate in tutte le città.

Enoch Wu, il fondatore di uno dei corsi di formazione civile di più alto profilo e professionale, afferma che la corrente sotterranea della domanda c'era da tempo, ma «gli eventi in Ucraina ci hanno dato l'opportunità di esprimere quel desiderio con maggiore urgenza e hanno spinto di più le persone a prendere provvedimenti immediati».

Taiwan ha speso miliardi per l'acquisto di armi dagli Stati Uniti e ha rafforzato le sue relazioni e partnership internazionali. Sta riformando il suo programma riservista e la scorsa settimana il ministro della Difesa ha segnalato il ritorno a un anno intero di coscrizione per i giovani taiwanesi e l'abolizione di un'alternativa di servizio pubblico non militare che molti avevano cercato come termine più facile. I sondaggi interni hanno rilevato che le proposte sono state accolte con favore dalla comunità, che ha anche mostrato una maggiore volontà di combattere in difesa di Taiwan.

Ma l'esercito di Taiwan non è all'altezza di quello cinese, ha problemi ben segnalati con le sue risorse, l’addestramento e le sue truppe sono complete sono al 60-80%. Nonostante ciò, il governo sembra resistere alle crescenti richieste di addestramento di civili.

L'ammiraglio Lee Hsi-ming, ex capo della marina e capo di stato maggiore generale, è tra coloro che hanno chiesto una forza di difesa territoriale sostenuta dal governo. La proposta di Lee, scritta con Michael Hunzeker, un esperto militare della George Mason University, suggeriva che Taiwan avrebbe dovuto sviluppare una forza composta da civili di qualsiasi età e sesso. La forza potrebbe essere deliberatamente decentralizzata, addestrata con armi piccole ma potenti come missili giavellotto e piccoli droni, con una leadership iper-locale e accesso alle armi e ai depositi di pronto soccorso.

«Possono condurre la guerriglia, colpire e fuggire - possono essere una forza logistica», dice Lee al Guardian.

Riconosce che la proposta richiederebbe un cambiamento drammatico e improbabile nell'attuale posizione e direzione del governo, comprese le modifiche alle leggi sulle armi. «La forza di difesa territoriale in Ucraina ha distrutto molti carri armati e auto blindate», afferma. «È tempo che la leadership cambi [il suo modo di pensare]».

Huang Kwei-bo, professore di diplomazia all'Università Nazionale di Chengchi ed ex vicedirettore del partito di opposizione KMT, non pensa che una forza civile in stile europeo funzionerebbe bene a Taiwan. «Una forza di difesa territoriale [TDF], tutta volontaria e part-time, non è impossibile a Taiwan, ma se non addestrata e ben attrezzata, diventerà un peso per le forze armate», afferma Huang.

Sia l'ammiraglio Lee che i creatori e partecipanti ai gruppi civili esistenti sottolineano che non si tratta solo di prepararsi per la guerra.

Taiwan è una terra di frequenti disastri, sia naturali che causati dall'uomo. Un anno fa, 49 persone sono state uccise e più di 200 ferite in un terribile deragliamento di un treno a Hualien. Incapaci di accedere alle carrozze schiacciate, i primi soccorritori sono stati fortunatamente in grado di fare affidamento sulla comunicazione con alcuni passeggeri illesi che erano addestrati o avevano prestato servizio con i militari e i vigili del fuoco. Persone come Enoch Wu vogliono passare queste abilità a tutti.

Ma il governo, che ha recentemente redatto un manuale di difesa civile che istruisce le persone sulle vie di evacuazione, non sembra ancora favorevole a nessun livello di forza civile di combattimento.

Il ministro della Difesa, Chiu Kuo-cheng, ha respinto le chiamate dei colleghi legislatori, dicendo che non era a conoscenza dei desideri di un «esercito cittadino» e aveva bisogno di più tempo per esaminarlo. Ha detto ai giornalisti la scorsa settimana che il sistema esistente di riservisti e forze armate era la priorità. «Se vuoi essere incluso nella formazione, devi unirti all'intero processo, non solo a due giorni», ha detto.

Non tutti quelli che vogliono più addestramento credono in un esercito di cittadini formalizzato. Uno degli organizzatori del gruppo Da'an Park, Tân Lê-i, è fermamente convinto che il vantaggio del loro programma sia il volontariato, e qualsiasi coinvolgimento del governo, anche il sostegno, lo sminuirebbe.

«Lo spirito del nostro programma è l'autonomia. Le persone hanno bisogno del libero arbitrio per realizzare ciò che vogliono ottenere», afferma Tân. Alcuni altri membri affermano che apprezzerebbero le armi e l'addestramento tattico.

Chen, una donna di mezza età in abbigliamento sportivo North Face, è sudata e ride dopo le esercitazioni, ma diventa cupa quando le viene chiesto quali sono i motivi per i quali è qui.

Ha trascorso un decennio come badante per i membri della famiglia e sa che essere in salute e al sicuro non è garantito. «Il mio lavoro era affrontare la vita e la morte e ho capito come le cose possono cambiare in breve tempo», dice.

Chen si è unita al gruppo diversi mesi fa e si è sentita vendicata dopo l'invasione della Russia, quando ha visto video di ucraini più anziani che «dicevano che impugnando un'arma riducevano il peso sui giovani».

«Forse un giorno potrò usare questo: la preparazione non è perfetta ma devi prepararti».