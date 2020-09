30 set 2020 16:10

TAKE ME TO THE RIVER – JOAQUIN PHOENIX E ROONEY MARA DIVENTANO GENITORI E CHIAMANO IL FIGLIO RIVER, COME IL FRATELLO DELL’ATTORE MORTO PER OVERDOSE A SOLI 23 ANNI: IL RAGAZZO SI ACCASCIÒ DAVANTI AL LOCALE DI JOHNNY DEPP, I SOCCORSI ARRIVANO IN RITARDO E PER LUI NON CI FU NULLA DA FARE – “MI SONO SENTITO COME SE MI FOSSE STATO IMPEDITO DI ELABORARE IL LUTTO. SENTO COME SE IN OGNI FILM CHE HO FATTO CI FOSSE UNA…” - VIDEO