18 ago 2021 18:00

I TALEBANI VOGLIONO RISPETTARE I DIRITTI DELLE DONNE COSÌ ARDENTEMENTE CHE HANNO GIÀ INIZIATO A UCCIDERE QUELLE CHE NON PORTANO IL BURQA - NELLA PROVINCIA DI TAKHAR, IN AFGHANISTAN, UNA DONNA E' STATA ASSASSINATA PERCHE' GIRAVA SENZA COPRIRSI IL VOLTO - SOLO IERI I TALEBANI AVEVANO PROMESSO DI INAUGURARE UNA NUOVA ERA INCLUSIVA. COME NO: INCLUSIVA PER CHI SI ASSOGGETTA ALLA SHARIA. E INFATTI OGGI PRECISANO: "IL PAESE NON SARÀ UNA DEMOCRAZIA" (PER I POCHI CHE AVEVANO ANCORA DUBBI...)