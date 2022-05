TAMARRI A NOZZE! CI VOLEVANO KOURTNEY KARDASHIAN E TRAVIS BARKER PER PORTARE IL TRASH A PORTOFINO: I DUE HANNO DETTO SÌ PER LA TERZA VOLTA IN LIGURIA PORTANDOSI DIETRO LA CAROVANA DI AMICI E PARENTI, TRA CUI LA CULOIDE KIM - STAVOLTA, A RUBARLE LA SCENA IN QUOTA BURINI, CI HA PENSATO LA SORELLA-SPOSA: BUSTINO, GONNELLINA IN PIZZO CON LE MUTANDE A VISTA E LUNGHISSIMO VELO CON SOPRA RICAMATA UNA MADONNA A COPRIRLE LE CHIAPPE… VIDEO

Da www.whoopsee.it

matrimonio di travis barker e kourtney kardashian a portofino 19

“Per sempre felici e contenti”. Sono queste le parole che accompagnano gli scatti pubblicati da Kourtney Kardashian su Instagram, poche ore dopo aver detto “sì” per la terza volta all’amore della sua vita, Travis Barker. Prima Las Vegas, poi l’ufficialità a Santa Barbara e poi Portofino che ha fatto da palcoscenico a una cerimonia in grande stile al cospetto di famiglia e amici.

matrimonio di travis barker e kourtney kardashian a portofino 5

Nella serata di ieri, infatti, davanti ad amici e parenti, Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono promessi di amarsi per sempre. La coppia, che in questa occasione si è scambiata i voti per la terza volta, non ha rinunciato a damigelle d’onore e ospiti d’eccezione. Kourtney ha scelto di indossare un miniabito aderente composto da un corsetto e da una gonna di pizzo con strascico fluttuante che metteva in mostra le sue gambe. La sposa ha potuto contare sulla sua famiglia al gran completo, accorsa per sostenerla nel suo grande giorno in una straordinaria location tutta italiana che, per un evento così speciale, è stata blindata già a partire dallo scorso mercoledì.

matrimonio di travis barker e kourtney kardashian a portofino 4

Grande assente l’ex compagno di Kourtney, Scott Disick, oltre all’ex marito della sorella Kim, Kanye West che ha invece deciso di presenziare alla sfilata di Balenciaga a New York. Alla cerimonia, però, non ha preso parte neanche l’attuale fidanzato dell’imprenditrice, Pete Davidson, a causa della registrazione dell’ultimo episodio di “SNL”, show al quale ha deciso di dire addio ma che Kim potrebbe aver portato con sé grazie a una “P” disegnata sulle sue unghie. Non sono mancati invece gli amici Megan Fox e Machine Gun Kelly, Mark Hoppus e i rispettivi figli.

matrimonio di travis barker e kourtney kardashian a portofino 16 matrimonio di travis barker e kourtney kardashian a portofino 9 matrimonio di travis barker e kourtney kardashian a portofino 12 matrimonio di travis barker e kourtney kardashian a portofino 1 matrimonio di travis barker e kourtney kardashian a portofino 10 matrimonio di travis barker e kourtney kardashian a portofino 11 matrimonio di travis barker e kourtney kardashian a portofino 13 matrimonio di travis barker e kourtney kardashian a portofino 14 matrimonio di travis barker e kourtney kardashian a portofino 2 matrimonio di travis barker e kourtney kardashian a portofino 15 matrimonio di travis barker e kourtney kardashian a portofino 18 matrimonio di travis barker e kourtney kardashian a portofino 17 matrimonio di travis barker e kourtney kardashian a portofino 20 matrimonio di travis barker e kourtney kardashian a portofino 21 matrimonio di travis barker e kourtney kardashian a portofino 22 matrimonio di travis barker e kourtney kardashian a portofino 23 matrimonio di travis barker e kourtney kardashian a portofino 3 matrimonio di travis barker e kourtney kardashian a portofino 8 matrimonio di travis barker e kourtney kardashian a portofino 7 matrimonio di travis barker e kourtney kardashian a portofino 6