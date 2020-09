TAMPONATECI TUTTI! - STANNO PER ARRIVARE IN TUTTO IL MONDO (FINALMENTE) I TEST ANTIGENICI RAPIDI PER IL CORONAVIRUS: SARANNO 120 MILIONI E SARANNO PRODOTTI DA DUE AZIENDE CHE LI FORNIRANNO A PAESI A BASSO E MEDIO REDDITO PER 5 DOLLARI CIASCUNO. E NOI? IL CTS DÀ IL VIA LIBERA PER LE SCUOLE...

TAMPONE CORONAVIRUS

CORONAVIRUS, DAL CTS VIA LIBERA AI TEST RAPIDI PER LO SCREENING A SCUOLA

da www.tgcom24.mediaset.it

Il Comitato tecnico scientifico ha dato l'ok alla possibilità di effettuare tamponi rapidi nelle scuole per la sola attività di screening contro il coronavirus. E' stato raggiunto un accordo di massima durante la riunione sulla bozza della circolare presentata dal ministero della Salute, nella quale si dice in maniera esplicita che "ai fini esclusivi di screening è possibile utilizzare i test antigenici" negli istituti.

Ad aprire sull'uso dei test era stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine della sua audizione al Senato in commissione Sanità. "Per l'arrivo di vaccini e cure efficaci serviranno ancora mesi", aveva spiegato, ma sul fronte dei test "settimana dopo settimana ne abbiamo di migliori e più rapidi, stiamo iniziando ad usarli, come abbiamo fatto per i test antigenici negli aeroporti". "Ora è passato un mese e mezzo da quando abbiamo cominciato ad utilizzarli e ci sono numeri significativi sull'affidabilità. Stiamo cominciando a pensare di estenderne l'uso anche in altre sedi come nelle scuole".

Articolo del “Guardian” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

I test per Covid-19 che danno i risultati sul posto in 15-30 minuti stanno per essere lanciati in tutto il mondo, salvando potenzialmente molte migliaia di vite umane e rallentando la pandemia sia nei paesi poveri che in quelli ricchi. I test antigenici rapidi - saranno 120 milioni - prodotti da due aziende saranno forniti a paesi a basso e medio reddito per 5 dollari ciascuno o anche meno – scrive The Guardian.

I test, che hanno l'aspetto di un test di gravidanza, con due righe blu che indicano la positività, vengono letti da un operatore sanitario. Un test ha ricevuto l'approvazione d'emergenza dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e l'altro dovrebbe riceverla a breve. I test sono semplici e veloci ma di alta qualità.

tamponi aeroporti 8

Anche i Paesi ricchi che hanno sottoscritto l'iniziativa Access to Covid tools initiative (ACT accelerator), come il Regno Unito, potranno ordinare i test. L'iniziativa è stata lanciata a marzo dall'OMS, dalla Commissione Europea, dalla Gates Foundation e dal governo francese. In cambio di una garanzia di volume da parte della Gates Foundation, le aziende stanno mettendo a disposizione il 20% della loro produzione per i paesi a basso e medio reddito e dell'80% per il resto.

tamponi aeroporti 6

La Germania ha già ordinato 20 milioni di pezzi e Francia e Svizzera stanno seguendo l'esempio. I test rapidi dell'antigene approvati dall'OMS sono più facili e veloci, oltre che più economici, e potrebbero essere utilizzati per lo screening nelle scuole, nelle università e nei luoghi di lavoro. I paesi che possono permetterselo potrebbero effettuare lo screening più in generale.

Anche se i test non raccoglieranno tutti i casi, potrebbero consentire l'identificazione di molte persone infettive prima che abbiano i sintomi e che vadano in quarantena. Uno dei test, della società sudcoreana SD BioSensor, ha appena ricevuto l'approvazione d'emergenza da parte dell'OMS, mentre l'altro, della società statunitense Abbott, dovrebbe ottenerlo a breve per un test che produce in Corea del Sud.

tampone

Le aziende sostengono che i loro test sono accurati al 97% circa, in condizioni ottimali. La loro sensibilità è tra l'80% e il 90% in condizioni reali. In questo modo la maggior parte delle infezioni verrebbero rilevate. Attualmente ci sono relativamente pochi test nella maggior parte dei paesi a basso e medio reddito. Mentre il Nord America testa 395 persone ogni 100.000 abitanti al giorno e l'Europa ne testa 243, l'Africa ne testa meno di 16 - e la maggior parte di questi si trova in Marocco, Kenya e Senegal.

tendoni per i tamponi a malpensa tamponi aeroporti 3 coronavirus malpensa tamponi aeroporti 4 tamponi aeroporti 14 tamponi coronavirus bollettino tampone