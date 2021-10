19 ott 2021 15:26

TAMPONIFICIO ITALIA - CONTINUA L'ASSALTO ALLE FARMACIE PER FARSI I TEST E OTTENERE IL GREEN PASS: QUELLI SCARICATI DOMENICA SONO STATI 437 MILA (IL TRIPLO RISPETTO ALLE SETTIMANE PRECEDENTI), IL TOTALE ORA È SOPRA I 101 MILIONI, SUI 600 MILIONI COMPLESSIVI NELL'UE - IL M5S HA PRESENTATO DEGLI EMENDAMENTI PER CHIEDERE DI PORTARE A 5 EURO IL COSTO DEI TAMPONI RAPIDI E DI ESENTARE DALL'OBBLIGO CHI E' IN SMART WORKING, LAVORA ALL'APERTO O IN MODO INDIVIDUALE...