Il libro di Tanitoluwa Adewumi
La famiglia di Tanitoluwa Adewumi
TANI DA MORIRE - ALTRO CHE REGINA DI SCACCHI! IL PICCOLO TANI, 11 ANNI, VUOLE DIVENTARE GRANDE MAESTRO INTERNAZIONALE, LA POSIZIONE PIU' ALTA CHE UNO SCACCHISTA POSSA RAGGIUNGERE - IL BAMBINO, NIGERIANO, E' ARRIVATO NEGLI STATI UNITI NEL 2017 COME PROFUGO - ISCRITTO ALLA SCUOLA PUBBLICA, HA INIZIATO A MUOVERE ALFIERI E PEDONI FINO A VINCERE IL CONCORSO STATALE PER LA SUA FASCIA D'ETA' - IN QUELL'OCCASIONE COLPI' MOLTO UNA SUA MOSSA SINGOLARE...-
Il libro di Tanitoluwa Adewumi
La famiglia di Tanitoluwa Adewumi
“MI SONO BECCATO IL GAS DEI LACRIMOGENI E HO DICHIARATO CHIUSA LA SERATA", IL LEADER DEI "THIRTY SECONDS TO MARS", E PREMIO OSCAR JARED LETO SI RITROVA IN MEZZO AGLI SCONTRI NEL CENTRO DI ROMA E RESTA INTOSSICATO – BOMBE CARTA CONTRO PALAZZO CHIGI, LA POLIZIA CARICA I VANDALI CON LACRIMOGENI E IDRANTI - LA MANIFESTAZIONE NON ERA STATA AUTORIZZATA - VIDEO
"VIOLENZA VERGOGNOSA MA PROTESTE LEGITTIME" – FRATELLI D’ITALIA E LEGA DOPO L’ASSEDIO AI PALAZZI DELLE ISTITUZIONI E L’ASSALTO ALLA SEDE DELLA CGIL MOSTRANO DI NON VOLER ABBANDONARE IL POPOLO NO VAX – E LA MELONI BOMBARDA IL MINISTRO LAMORGESE (“INADEGUATA”). LA REPLICA DEL VIMINALE: "NEGLI ATTACCHI INQUIETANTE CARICA EVERSIVA" – LA CONDANNA DI DRAGHI: "INACCETTABILE" - VIDEO
DEL VECCHIO-NAGEL: PARI E PATTA - MEDIOBANCA ACCOGLIE UNA DELLE DUE PROPOSTE DI CAMBIARE LA GOVERNANCE INOLTRATE DAL PAPERONE DI AGORDO, E RILANCIA CON UNA PROPOSTA ALTERNATIVA. PIAZZETTA CUCCIA A FAVORE DELLE MINORANZA DI MERCATO E ASSICURANDO UN POSTO NEL BOARD AGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI - DELFIN, LA HOLDING DI DEL VECCHIO, SI DICE SODDISFATTA
DRAGHI A PASS DI CARICA! - NESSUNA RETROMARCIA DEL GOVERNO SUL CERTIFICATO VERDE: DAL 15 OTTOBRE E FINO AL 31 DICEMBRE SARA' NECESSARIO PER ENTRARE NEI LUOGHI DI LAVORO, PUBBLICI O PRIVATI - NONOSTANTE LE RICHIESTE DI RIVEDERE LE REGOLE, MAGARI ALLUNGANDO LA DURATA DEI TAMPONI, PALAZZO CHIGI HA DECISO DI TIRARE DRITTO - CI SONO ANCORA 4 MILIONI DI LAVORATORI SCOPERTI, DI CUI 300 MILA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LUNEDì ARRIVERANNO LE LINEE GUIDA E...
LA PALOMBA MEJO DI KAIO JORGE! CLAMOROSO A DAZN: “FORUM” SUBENTRA ALLA JUVE - ERRORE TECNICO OGGI NELLA PARTITA TRA I BIANCONERI E L’ALESSANDRIA. IN VIDEO AL POSTO DELLE AZIONI È ANDATA IN ONDA PER 30 MINUTI UNA PUNTATA DEL PROGRAMMA DELLA PALOMBELLI DIRETTAMENTE DA CANALE 5. LA TV IN STREAMING SI DIFENDE SCARICANDO LE COLPE SULLA SOCIETÀ CHE DISTRIBUISCE IL SEGNALE: PER UN DISGUIDO HA SBAGLIATO IL FEED DA INVIARE...
CAFONALINO - IL MAXXI DI ROMA OSPITA FINO AL 13 FEBBRAIO LA MOSTRA DEL LEGGENDARIO FOTOGRAFO BRASILIANO SEBASTIAO SALGADO, DEDICATA ALLA FORESTA AMAZZONICA E AI SUOI ABITANTI, CON TANTO DI INVITO A PROTEGGERLA - ALL'INAGURAZIONE GIOVANNA MELANDRI HA ABBRACCIATO I VARI ALESSIO VINCI, FIORELLA MANNOIA, OLIVIERO TOSCANI, MYRTA MERLINO E… - FOTO
DOVE VAI IN VACANZA? A GRADO! – LO STORICO DELL'ARTE LUIGI FICACCI: "PROPRIO DOVE L’ADRIATICO SI CONCLUDE IN UNA LAGUNA SI POSSONO RINTRACCIARE I CARATTERI DELLA PIÙ ELEVATA CIVILTÀ BIZANTINA, IN UN AVORIO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM. E’ MOLTO PROBABILE CHE NEL VII SECOLO, QUELLA TAVOLETTA VENISSE ESEGUITA E INSERITA IN UNA CATTEDRA VESCOVILE EBURNEA, DEDICATA ALL’APOSTOLO PIETRO – E POI LA CATTEDRALE DI SANT'EUFEMIA, LA BELLISSIMA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, IL CAMPO DEI PATRIARCHI, UN ORGANISMO URBANO CHE…" - VIDEO
SE VI FATE CURARE A CASA DAI GURU POI CAPITA DI SCHIATTARE - UN NO VAX DI 68 ANNI È MORTO A FERRARA: AVEVA IL COVID MA SI STAVA AFFIDANDO ALLA TELEMEDICINA CON ASSISTENZA VIA MAI E VIA TELEFONO DELL'ASSOCIAZIONE IPPOCRATEORG, QUELLA INVITATA IN SENATO DALLA LEGA A SPROLOQUIARE SULLE TERAPIE DOMICILIARI - ANCHE IN OSPEDALE L'UOMO AVEVA TENTATO DI FIRMARE DIMISSIONI E RIFIUTARE LE CURE - LA PROCURA INDAGA PER OMISSIONE DI SOCCORSO...