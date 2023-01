28 gen 2023 20:10

TANKS FOR THE ATTENTION – IL MINISTERO DELLA DIFESA DEL REGNO UNITO SU TWITTER SPIEGA PERCHÉ L’UCRAINA HA BISOGNO DEI MIGLIORI CARRI ARMATI CONTRO I RUSSI. MA IL VIDEO CON MUSICHETTA "MOTIVAZIONALE" SEMBRA PIÙ UN’OPERAZIONE DI PROPAGANDA PER MOSTRARE I MIGLIORI BLINDATI D’ATTACCO CHE EUROPA E USA POSSONO SCHIERARE – IL CONSIGLIERE DELLA DIFESA UCRAINA, OLEKSII HODZENKO: “I RUSSI NON USANO MACCHINE, MA CORPI. NON ABBIAMO ABBASTANZA ARMI PER AMMAZZARLI TUTTI…” - VIDEO