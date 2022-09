29 set 2022 09:18

I TANTI GUAI DI MAX ALLEGRI CON LE DONNE - LA PROCURA DI TORINO HA CHIESTO LA CONDANNA A UN ANNO E DUE MESI PER CLAUDIA UGHI, EX MOGLIE DI MASSIMILIANO ALLEGRI, CON L'ACCUSA DI APPROPRIAZIONE INDEBITA E VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI FAMILIARI - LA PSICOLOGA È ACCUSATA DALL'ALLENATORE DELLA JUVENTUS DI AVERE UTILIZZATO PER I PROPRI INTERESSI I SOLDI CHE LUI LE HA VERSATO PER IL FIGLIO CHE LA COPPIA HA INSIEME - TRA I FATTI CONTESTATI LA SPESA PER L'ACQUISTO DI…