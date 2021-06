20 giu 2021 19:52

TANTO PER CAMBIARE, VA IN CULO AI GIOVANI (E AI POVERI) – LO SMART WORKING POTREBBE APRIRE LA STRADA A “UNA SOCIETÀ A DUE VELOCITÀ”: LO SOSTIENE UNA RICERCA DELL’UNIVERSITÀ TEDESCA DI DARMSTADT, SECONDO CUI IL LAVORO DA CASA SODDISFA DI PIÙ CHI DISPONE DI ABITAZIONI GRANDI, STIPENDI MIGLIORI E PIÙ ESPERIENZA (SAI CHE SCOPERTA) – I GIOVANI INVECE, CHE SPESSO SONO SINGLE E VIVONO IN UN MONOLOCALE PERCHÉ NON POSSONO PERMETTERSI DI MEGLIO, VENGONO PENALIZZATI E FINISCONO PER ESSERE ANCORA PIÙ INSODDISFATTI