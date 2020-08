18 ago 2020 15:43

TANTO RUMORE PER UNA BORSETTA DA 140 EURO – MA QUALE KELLY VINTAGE DI HERMÈS DA 81 MILA EURO: “CHI” SVELA CHE OLIVIA PALADINO HA COMPRATO LA BORSA DELLE POLEMICHE ALCUNE SETTIMANE FA IN UN NEGOZIO DI SAN FELICE AL CIRCEO, PAGANDOLA POCO PIÙ DI 100 EURO - LA BORSETTA, ESPOSTA IN VETRINA, È MOLTO DIFFERENTE DALLA VERA KELLY DI HERMÈS SIA PER LA CHIUSURA, SIA PER LA DIMENSIONE E LE RIFINITURE…