13 mag 2019 13:08

TAPPETO VOLANTE, PUTIN DOLORANTE - ZAR VLAD HA RISCHIATO DI FARSI MALISSIMO DOPO ESSERE CADUTO ROVINOSAMENTE SUL GHIACCIO ALLA FINE DI UNA PARTITA DI HOCKEY AL FIANCO DI ALCUNI EX CAMPIONI: DOPO AVER SCONFITTO L’AVVERSARIO, IL PRESIDENTE HA FATTO UN GIRO DI CAMPO PER RINGRAZIARE IL PUBBLICO, MA NON SI È ACCORTO DI UN TAPPETO ROSSO - LA REAZIONE DOPO LA CADUTA IN UN VIDEO