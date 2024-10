TARANTINO, CHE PORCELLINO! – ROCCO SIFFREDI RACCONTA DI QUANDO IL REGISTA AMERICANO LO È ANDATO A TROVARE SUL SET DI "BODYGUARD", A CANNES: "GLI CHIESI 'VEDI PURE I FILM PORNO'? E LUI MI RISPOSE 'EHY…COME ON'” – IL TOUR TEATRALE "SIFFREDI RACCONTA ROCCO" IN CUI IL PORNO-DIVO SVELA I SUOI SEGRETI: "QUANDO MI CHIEDEVANO PERCHÉ HO VOLUTO FARE PORNO RISPONDEVO ‘PER FAR SESSO CON UN NUMERO INFINITO DI DONNE DIVERSE'"

rocco siffredi rosa caracciolo bodyguard

«Gli Oscar del porno erano in concomitanza con il Festival di Cannes. Mi sono sentito davvero figo quando ho vinto per il primo anno il premio “miglior attore”. In giro per strada tutta la Francia sapeva chi ero».

È Rocco Siffredi l’ospite di Luca Casadei nella nuova puntata del podcast “One More Time” (OnePodcast), disponibile da oggi, venerdì 18 ottobre, su tutte le principali piattaforme di streaming audio. […]

Il pornodivo racconterà anche nello spettacolo “Siffredi racconta Rocco” in scena il 29 ottobre sul palco del TAM Teatro Arcimboldi di Milano e nelle principali città italiane.

rocco siffredi

Siffredi ha anche raccontato il primo incontro con un grande del cinema: «Tarantino, che era a Cannes per presentare il suo primo film “Cani da rapina”, è venuto sul set dove giravo con mia moglie “Bodyguard” e mi ha detto: “You are the italian in Chamelons” e io gli ho risposto: “vedi pure i film porno? “e lui: “Ehy…come on”».

