Estratto dell’articolo di Romina Marceca per “la Repubblica – Edizione Roma”

Una vicenda da film quella che inizia nel quartiere Torrino nello scorso novembre e termina al centro commerciale Maximo con quattro arresti. […] Il sequestratore è un romano pregiudicato. «Quello zingaro mi ha rubato la droga», è la sua accusa […]che programma un raid punitivo […] e picchia un rom per sbaglio. È il 17 novembre e nel condominio arrivano alcune persone armate ed incappucciate […] ma non era stato lui a rubare droga e soldi.

Il romano […] arriva fino a Dragoncello dove in un altro palazzo cerca il ladro di droga ma non lo trova. Si riorganizza con altre persone, ancora ricercate, e ritorna a Torrino il 4 dicembre. È lì che scatta il sequestro di due donne rom, […] imparentate con il preseunto ladro di dosi. Ma quel rapimento viene visto da un bambino di dieci anni, nascosto dietro una porta che chiama la polizia e spiega che «la mia mamma è stata portata via».

Sono gli adulti che poi raccontano e si autodenunciano del furto di droga. […] Parte la telefonata trappola per il sequestratore e i suoi complici. Una prima donna viene liberata, il romano vuole uno scambio donna- droga e soldi […]

Lo scambio sta per avvenire ma la polizia entra in azione […] fermando tutti i presenti. L'operazione di polizia ha consentito di sequestrare circa 7 chili di cocaina, […] e 165 mila euro in contanti portati […]come riscatto del sequestro.

Nel corso di successive perquisizioni veniva eseguito un ulteriore arresto nei confronti di un sodale del gruppo dei rom, un romano trovato in possesso di 7 chili di cocaina, 5 chili circa di marjuana, più di due chili di hashish e di oltre 5 mila euro in contanti. La liberazione dell'ostaggio finisce con l'arresto di tre persone per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. […]

Un'altra donna è stata arrestata in flagranza perché gravemente indiziata di sequestro di persona. Il movente che ha portato al sequestro della donna «è da attribuire alla responsabilità della famiglia rom per aver rubato una grossa quantità di droga al sodalizio avversario », scrive la questura in un comunicato.