TASSO ALCOLICO! LO HANNO TROVATO STESO A TERRA, A PANCIA ALL’ARIA, "UBRIACO" PER L’ENORME QUANTITÀ DI FICHI CHE AVEVA MANGIATO. FA IL GIRO DEI SOCIAL LA STORIA DEL TASSO GHIOTTONE TROVATO NELLE CAMPAGNE DI SESTOLA, SULL’APPENNINO MODENESE, IN UNA SORTA DI "COMA ETILICO" PER ECCESSO DI ZUCCHERI DERIVATO DALLA TROPPA FRUTTA INGERITA. ECCO COME E’ FINITA

Da lastampa.it

Lo hanno trovato steso a terra, a pancia all’aria. Praticamente ubriaco per l’abbondante quantità di fichi che ha mangiato. Protagonista di questa storia è un tasso, un tasso molto molto goloso trovato nelle campagne di Sestola, sull’Appennino modenese.

Per sua fortuna una persona del posto, passando per il campo, ha notato l’animale in difficoltà. In un primo momento ha pensato fosse morto, poi ha notato che si muoveva, anche se poco. L’uomo ha chiamato subito i volontari del centro fauna selvatica Il Pettirosso: il tasso è risultato essere in una sorta di “coma etilico” per eccesso di zuccheri derivati dalla troppa frutta ingerita. Qualcosa che non capita così raramente: in natura ci sono molti animali – dai caprioli agli elefanti – che sono ghiotti di frutta che, caduta a terra e fermentata, praticamente li ubriaca.

L’animale è stato portato alla struttura per verificare che l’abbuffata non avesse provocato qualche danno. Smaltita l’indigestione, se non avrà bisogno di terapie, tornerà subito in libertà.

