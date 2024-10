TAVARES SBATTE LA PORTIERA – L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI STELLANTIS NON ESCLUDE DI ANDARE IN PENSIONE NEL 2026, QUANDO SCADRÀ IL SUO CONTRATTO AL VERTICE DI FIAT-PEUGEOT: “È UN OPZIONE, AVRÒ 68 ANNI, UN’ETÀ RAGIONEVOLE…” – GLI SPIFFERI SULLA FUSIONE CON RENAULT, SOGNATA DA MACRON E AVALLATA DA JOHN ELKANN (CHE SI LIBEREREBBE DELLA ZAVORRA FIAT E NON AVREBBE PIÙ RAGIONE DI TENERSI “REPUBBLICA”)

CARLOS TAVARES

TAVARES, 'IN PENSIONE NEL 2026? E' UN'OPZIONE'

(ANSA) - "In pensione nel 2026? E' un'opzione": così l'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares ai giornalisti in occasione di una visita allo stabilimento di Sochaux in Francia. "Tra due anni avrò 68 anni, un'età ragionevole per andare in pensione. Per questo è un'opzione", ha detto Tavares.

RICICCIANO LE VOCI SU UNA FUSIONE TRA RENAULT E STELLANTIS. MA QUESTA POTREBBE ESSERE LA VOLTA BUONA – E' MACRON CHE SOGNA L'OPERAZIONE PER CREARE UN COLOSSO EUROPEO DELL'AUTOMOTIVE (LO STATO FRANCESE È AZIONISTA DI ENTRAMBI I GRUPPI) E, CON IL GOVERNO DI DESTRA GUIDATO DA BARNIER, A PARIGI NESSUNO OSERA' OPPORSI - E JOHN ELKANN? NON GLI PARE IL VERO: SI LIBEREREBBE DI UNA "ZAVORRA" E POTREBBE VELEGGIARE VERSO NEW YORK O LONDRA, PER FARE QUELLO CHE PIÙ GLI PIACE (E IN CUI È BRAVISSIMO): INVESTIMENTI E ACQUISIZIONI TRA LUSSO E TECH. TOLTASI DAI COJONI L'EX FIAT, NON AVREBBE PIÙ RAGIONE DI TENERSI “REPUBBLICA” E “STAMPA" E LE FAIDE CON IL COMITATO DI REDAZIONE

