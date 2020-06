Dagonews

rissa tra due donne in un distributore di phoenix, arizona 5

Non ci sono solo le rivolte contro la polizia per George Floyd. In America sta crescendo un sentimento di odio e rivalsa contro le “Karen”, nome con cui si indicano in genere le donne bianche di mezza età, tendenzialmente arroganti e ignoranti, che sono diventate protagoniste loro malgrado dell’ironia dei social durante la pandemia.

rissa tra due donne in un distributore di phoenix, arizona 3

Qualcuna di queste “Karen” però sta facendo a proprie spese la conoscenza di questo stereotipo. Come la signora che è stata presa a schiaffi in un distributore di benzina a Phoenix, in Arizona dopo aver fatto alcuni commenti razzisti a un’altra donna. Nel filmato che è circolato online si vede una signora ispanica che entra per chiedere aiuto, e poi in breve parte la lite e la rissa. L’uomo che ha registrato il video sostiene di aver sentito la ‘vittima’ dire all’altra di “tornare al suo paese” prima di chiedere con insistenza al cassiere di non servirla. A quel punto l’altra si è incazzata e gli ha mollato un cinquino in faccia…

