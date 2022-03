10 mar 2022 08:32

TE LO DO IO IL GRAFFITO - A TRIESTE, UN WRITER DI 19 ANNI È STATO DENUNCIATO PER AVER IMBRATTATO LA CITTÀ CON GRAFFITI E OLTRE 100 "FIRME" SU CASSONETTI, LAMPIONI, MURI E SERRANDE - IL 19ENNE ORA RISCHIA UNA MAXI-MULTA - INSIEME A LUI, SONO STATI DENUNCIATI ALTRI 18 GIOVANI PER PER AVER IMBRATTATO ARREDI URBANI E ALTRI BENI…