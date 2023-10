TE LA DO IO LA MOLESTIA! – UN 41ENNE DI ORIGINI ROMENE È STATO FERITO DA UN COLPO DI PISTOLA SPARATO DAL PADRONE DI CASA – L'INQUILINO STAVA TORNANDO, PER L’ENNESIMA VOLTA, UBRIACO NEL SUO APPARTAMENTO NELLA PERIFERIA ROMANA E, QUANDO HA INCONTRATO LA MOGLIE DEL 71ENNE, HA INIZIATO A FARE IL PROVOLONE - L'INCAZZOSO PADRONE DI CASA HA TIRATO FUORI LA PISTOLA E GLI HA SPARATO A UNA MANO PER "DIFENDERE" LA DONNA...

Qualche apprezzamento di troppo, la lite, lo sparo, la corsa in ambulanza. J.C., un uomo di 41 anni di nazionalità rumena, è stato ferito alla mano con un colpo di pistola dal proprietario della casa in cui vive, in via del Casale Ciminelli, nel quartiere Pantano.

A sparare è stato V.G., un italiano di 71 anni, a seguito di una lite tra i due scatenata probabilmente dal comportamento molesto della vittima nei confronti del proprietario di casa e di sua moglie. La vittima è stata portata in ospedale dove dovrà essere sottoposta a un intervento chirurgico ma non è in pericolo di vita e il 71enne è stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate.

A dare l'allarme alcuni vicini di casa che hanno sentito il rumore dello sparo. All'arrivo delle volanti della polizia di Stato, è stato proprio il proprietario di casa, a raccontare la dinamica dell'accaduto nella sua villetta. Una porzione dello stabile è affittata da qualche anno al 41enne che paga regolarmente l'affitto e con il quale non ha mai avuto problemi, tranne qualche motivo di fastidio scatenato dal fatto che la vittima è solita rientrare a casa in stato di ebrezza e in quei casi diventa molesta. Così sembra essere successo anche nel tardo pomeriggio di ieri.

Sempre stando al racconto dell'uomo che ha sparato, l'affittuario era rientrato nella proprietà dopo aver alzato un po' troppo il gomito e si era fermato nel cortile comune della villetta dove si trovava il 71enne con la moglie. Sotto l'effetto dell'alcol, il rumeno aveva iniziato a dare fastidio a entrambi.

A scatenare la lite sarebbe stata quindi anche una serie di apprezzamenti espressi dal cittadino romeno nei confronti della moglie del proprietario di casa, poi degenerata quando l'uomo, accecato dalla rabbia, è entrato nella sua abitazione a prendere la pistola, regolarmente registrata, e ha sparato alla mano della vittima.

[…] Il soggetto colpito è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso del policlinico Tor Vergata, dove è stato accertato che le sue condizioni non sono gravi anche se dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. Mentre il proprietario di casa è stato portato in commissariato dove ha raccontato la sua versione e poi denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate. […]