9 mag 2021 19:36

TE LO DO IO IL MURALE! - A ROMA LO STREET ARTIST JORIT, ALIAS CIRO CERULLO, STAVA DIPINGENDO SULLA EX SNIA DI VIA PRENESTINA IL MURALE IN RICORDO DI LUANA, LA 22ENNE MORTA SUL LAVORO A PRATO, MA È STATO AGGREDITO E DERUBATO - “ERA UN TOSSICODIPENDENTE, UN OMONE DI DUE METRI CON CANE ALTRETTANTO GROSSO CHE CON UNA SCUSA…” - E MOSTRA LA FOTO DELLE FERITE