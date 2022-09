TE LO DO IO "L'HAPPY ENDING" - A PADOVA UN CLIENTE DI UN CENTRO MASSAGGI HA CHIAMATO LA POLIZIA PER LAMENTARSI DI NON AVER RICEVUTO UNA "PRESTAZIONE ADEGUATA" ALL'IMPORTO PAGATO - DOPO AVER CALMATO GLI ANIMI, GLI AGENTI HANNO COMPRESO CHE NON SI TRATTAVA DI UNA SESSIONE TERAPEUTICA, MA DI UNA PRESTAZIONE SESSUALE - ALLE DOMANDE DEI POLIZIOTTI, LA MASSAGGIATRICE, UNA 38ENNE DI ORIGINI CINESI, PRIMA SI È MESSA A PIANGERE, POI…

Attimi di panico venerdì sera con l’arrivo della Polizia locale al centro massaggi Thuina di Oltrebrenta allertati da un cliente per non aver ricevuto, secondo lo stesso, una prestazione adeguata all’importo pagato. Sul posto la Polizia locale che dopo aver calmato gli animi e compreso che non si trattava certo di un massaggio terapeutico ma di una prestazione sessuale pattuita precedentemente, iniziava a svolgere l’attività investigativa.

Alle domande incalzanti degli agenti l’operatrice G.L., una trentottenne cittadina di origine cinese, dopo essere scoppiata dapprima in un pianto sveniva tra le braccia di uno degli agenti. Sul posto anche i sanitari del Suem 118 che allertati dalla Polizia locale provvedevano ad assicurare le cure del caso.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli agenti della Polizia locale di Noventa coordinati dal comandante vicecommissario Mario Carrai per verificare se l’attività sia collegata o meno allo sfruttamento della prostituzione.

Il sindaco Marcello Bano giunto sul posto: “Se da una parte rimango sbigottito per quanto emerso dall’altra mi complimento con il Comandante per l’attività di accertamento posta in essere dagli agenti e la qualità del servizio che stanno rendendo alla collettività di Noventa Padovana e in particolare alla zona di Oltrebrenta”.

Gli fa eco l'Assessore alla Polizia locale Nicola Cannistraci: “Sono contento per l’ennesimo risultato ottenuto dalla nostra Polizia locale; maggiore soddisfazione perché in zona Oltrebrenta sintomo che la zona continua ad essere sorvegliata anche dopo i recenti controlli svolti in combinata con le forze di Polizia dello Stato”.