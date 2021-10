6 ott 2021 10:33

TE PAREVA: IL COVID HA FATTO DIVENTARE I RICCHI PIÙ RICCHI (E I POVERI ANCORA PIÙ POVERI) - SECONDO LA CLASSIFICA FORBES, IL PATRIMONIO DEI 400 AMERICANI PIU' FACOLTOSI È AUMENTATO DEL 40% (4.500 MILIARDI) - PER IL QUARTO ANNO CONSECUTIVO IN CIMA C'E' JEFF BEZOS, CON UN PATRIMONIO DI 201 MILIARDI, SEGUITO DA ELON MUSK E MARK ZUCKEBERG - LE NEW ENTRY SONO STATE 44, TRA CUI IL FONDATORE DI MODERNA...