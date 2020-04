TE PAREVA: PURE IL VIRUS È COLPA DEGLI EBREI – NEONAZISTI, NOSTALGICI DEL REICH E SUPREMATISTI VARI HANNO TROVATO IN “TIKTOK” L’ULTIMO RIFUGIO, DOPO ESSERE STATI BANNATI DA FACEBOOK E TWITTER - L’ALLARME DEL CENTRO KANTOR SUGLI ATTACCHI VIOLENTI AGLI EBREI E LE VARIE TEORIE DELLA CONGIURA SIONISTA…

Michela AG Iaccarino per "il Fatto quotidiano”

neonazisti su tiktok 1

Nell' era della disinformazione e del Covid-19 quella che segue è l' ultima notizia ma anche una vecchia storia: "Della pandemia hanno colpa gli ebrei". Del virus e dei suoi morti a ogni latitudine, della conseguente catastrofe sanitaria, sociale ed economica dei Paesi, hanno responsabilità sionisti e israeliani.

Mentre funzionano a pieno ritmo le macchine della propaganda governativa di Mosca, Pechino e Washington, i suprematisti bianchi, gli esponenti di estrema destra in Europa e America, gli islamisti dalla Turchia al Medio Oriente, ribadiscono invece in rete di sapere perfettamente di chi è la colpa: degli ebrei.

tiktok zhang yiming fondatore di bytedance (tiktok)

"Dall' inizio di marzo abbiamo ricevuto allarmanti informazioni sulle accuse agli ebrei, sia come individui che come collettività, di aver causato e diffuso il virus": quello che è giunto alle orecchie del magnate russo Moshe Kantor, presidente del Congresso ebraico europeo, è un ripetersi di vecchi slogan farneticanti, elaborati da neonazisti, musulmani radicali e ultraconservatori cristiani in ogni parte del mondo.

nazisti e isis su tiktok messaggio neonazi in una casa a torino 1

Se rispetto all' anno precedente nel 2019 sono aumentati del 18% gli attacchi violenti contro i membri della comunità ebraica, negli ultimi mesi, insieme al Covid-19, è diventato più virulento l' antisemitismo, ha denunciato il Centro ricerche Kantor dell' Università di Tel Aviv, nell' ultimo report che ha reso pubblico ieri, alla vigilia della Giornata della Shoah celebrata oggi in Israele. Tacciati come untori già all' epoca della Morte nera, la peste medievale, e dell' influenza spagnola a inizio Novecento, gli ebrei mirano oggi a "indebolire l' economia del mondo e facilitarne il controllo attraverso il virus".

scritte antisemite a pomezia viatcheslav moshe kantor

Per soldi: i sionisti "hanno alimentato il focolaio epidemico per poi immettere sul mercato un vaccino da commercializzare per ottenere profitti". Secondo le teorie della cospirazione il Covid-19 è stato malignamente elaborato in un laboratorio del tycoon ebreo George Soros o, più certamente, in reconditi uffici del Mossad, i servizi segreti israeliani, al lavoro per creare una potente bio-arma. Dietro gli schermi delle tv ad Ankara molti turchi ascoltano che gli ebrei avrebbero inventato e diffuso il Corona "per modellare il mondo a loro piacimento e neutralizzare il resto della popolazione", come chiosa un ex colonnello dell' esercito, Coskun Basbug, sul canale A-Haber, di proprietà della famiglia del presidente Erdogan.

neonazisti su tiktok

Il virus è una piaga creata dagli ebrei, ma è anche il suo opposto: è un' arma di Dio per sterminarli. Il contagio ha uno scopo divino tra stelle, strisce e croci americane: per il pastore di estrema destra Rick Wiles è il Signore stesso che diffonde il Corona nelle sinagoghe per "punire chi si è opposto a suo figlio".

il problema di tiktok con i nazisti

Rintracciati, esclusi e vietati da Facebook, Twitter e Youtube, piattaforme che hanno deciso di chiudere uno dopo l' altro quasi tutti i loro account, i neonazisti di ogni parallelo hanno trovato il loro ultimo rifugio su Tik Tok, dove non ci sono più solo ragazzini che ballano e cantano. "Ammazza un negro" o "Tutti gli ebrei devono morire": sull' app ci sono anche membri dell' Atomwaffen, neonazisti americani già al centro di inchieste per omicidi, che inneggiano alla guerra razziale. Tra l' emoticon di una croce e una foglia - simile a quella che è al centro della sua bandiera canadese - lancia messaggi sul virus dal suo account la speaker suprematista Faith Goldy, come fa Jim Dowson, il leader inglese della destra di Britain First. Su altre chat e siti di estrema destra la foto della stella di Davide gialla ha una scritta nera al centro: holocough, crasi in lingua inglese di olocausto e tosse, cioè malattia e virus, un hashtag che spesso si accompagna a teorie sul "nuovo ordine mondiale".

aborto su tiktok 7

ragazzine su tiktok 5

La congiura ebraica è declinata in infinite variazioni e ipotesi irreali sul web, con alcune eloquenti prove di cecità. L' ultima versione sul Covid-19 diffusa dai ragazzi che vorrebbero il mondo tutto bianco e che rendono il web molto oscuro contraddice tutte le altre teorie che gli stessi suprematisti hanno messo in circolo: il virus in realtà non esiste, è una falsa notizia e loro sanno per certo chi l' ha messa in giro.

aborto su tiktok 4 ragazzine su tiktok 3 ragazzine su tiktok 2 zhang yiming con tim cook tiktok app piu' scaricata al mondo a gennaio