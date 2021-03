8 mar 2021 17:49

CON-TE RIPARTIRO' - FACCIA A FACCIA TRA L'AVVOCATO DI PADRE PIO E GRILLO NELLA VILLA DELL’ELEVATO A BIBBONA (LIVORNO) - IL NUOVO LEADER POLITICO DEL M5S E IL GARANTE SI SONO POI SPOSTATI IN SPIAGGA PER PARLARE DEL FUTURO DEL MOVIMENTO - AL CENTRO DEL COLLOQUIODI 3 ORE IL RINNOVO DEL MOVIMENTO, IL NUOVO SIMBOLO CHE DOVREBBE CONTENERE IL NOME DELL’EX PREMIER, I RAPPORTI CON DAVIDE CASALEGGIO - CONTE HA CERCATO DI RECUPERARE CON LUI UN RAPPORTO, MA DOPO L'INIZIATIVA DI DAVIDE CHE HA LANCIATO LE BASI PER UN MOVIMENTO DEI DURI E PURI, I PONTI SONO TAGLIATI..