Cecilia Mussi per www.corriere.it

In una fiera sterminata come Ifa, è chiaro che ci possono essere anche delle presentazioni di prodotti non proprio indispensabili ma sicuramente fuori dal comune. Per esempio, questo sensore di origine coreana, chiamato Sleeppade, si deve indossare (o meglio, applicare sulla fronte) per tutta la notte, perché il suo scopo principale è monitorare la qualità del nostro sonno.

Dalla lunghezza alla profondità delle nostre ore sdraiati a letto, fino ai consigli per migliorarlo, un'app ci potrà dare tantissime informazioni. Pesa solo 3 grammi, ma dobbiamo considerare che lo avremo attaccato alla testa per tutta la notte. Non comodissimo, insomma, per chi è abituato a muoversi molto.

PETMIGLIA, L'ASCIUGATRICE PER ANIMALI

Al primo colpo d’occhio può sembrare una lavatrice per animali domestici. In pratica, invece, è una sorta di asciugatrice per i nostri amati cani o gatti (di massimo 10 kg). Messi qui dentro, gli animali vengono anche sterilizzati e l’aria viene purificata fino al 99%. Petmiglia, pensata da un'azienda coreana, è anche bella da vedere, infatti è disponibile in tre colorazioni differenti. Per mettere in mostra i nostri amici animali, anche quando si stanno asciugando.

WEHUB, LE PEDINE-AVATAR PER TUTTA LA FAMIGLIA

Immaginate la classica famiglia che si riunisce a fine giornata attorno al tavolo della cucina di casa. Con WeHub, prototipo tedesco, una torretta con delle “pedine” smart, ognuno può raccontare che cosa ha fatto in modo davvero speciale. Ogni pedina infatti è un avatar che rappresenta un membro della famiglia e può condividerne le informazioni solo spostandolo su una superficie: foto e audio si riproducono direttamente sul tavolo, poi si possono sapere gli spostamenti di tutti i membri fino alle loro condizioni fisiche. Per le famiglie che si vogliono sentire, davvero, sempre connesse.

INKO, LO SCALDINO PORTATILE

Avete spesso freddo alle mani o alla pancia durante i mesi invernali? Con le fasce e i tappetini riscaldanti di questa azienda coreana potrete sempre avere la temperatura perfetta in ogni momento della giornata. E senza che nessuno se ne accorga, dato che si tratta di prodotti davvero invisibili anche sotto i vestiti. Unica pecca, il fatto di dove indossare anche la carica usb da cui questi i prodotti prendono la carica. Che può durare anche diverse ore.

LIVALL, IL CASCHETTO SUPER SMART

Questo caschetto smart per la bicicletta ha un set di luci che lo illuminano perfettamente lungo tutto il perimetro, rendendo l’utente ben visibile da ogni direzione. Inoltre, collegato ad un'app, è in grado, in caso di incidenti, di mandare un Sos o un messaggio di richiesta di aiuto ai numeri indicati per le emergenze.

ARZUM OKKA, LA MACCHINA DEL CAFFÈ...TURCO

Il caffè turco è la vostra passione? Con questa caffettiera potrete farlo quando volete. E nel modo perfetto, dato che si tratta di un prodotto, già acquistabile, che ha origini anche turche. Non è tutto, perché nelle versioni "pro" di Okka c’è anche la macchina che è in grado di fare cioccolata, il caffè lungo e altri tipologie di bevande calde.

BEAUTY MIX, IL MISCELATORE DI TRUCCHI

Per risparmiare sulla cosmetica, a patto di essere anche dei piccoli chimici, ecco il “blender” per rossetti o shampoo, deodoranti e detergenti. Come funziona: basta inserire gli ingredienti, forniti dall’azienda, all’interno del piccolo frullatore e poi penserà a tutto lui. Si possono avere anche i contenitori in cui conservare i prodotti.

LG, LA MINI LAVATRICE PER PLAYMOBIL

In miniatura o in versione mega, le lavatrici sono alcuni dei prodotti maggiormente presenti (e presentati, in quanto a novità), a Ifa 2022. Questa di LG è una collezione esclusiva di personaggi a tema. Sono mini figure con personaggi ed elettrodomestici in miniatura disponibili a partire dal prossimo anno in occasione di diversi eventi online e offline.