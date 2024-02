TEHERAN VAL BENE UNA FESSA! - IL GOVERNO IRANIANO HA CAPITO COME COLPIRE ISRAELE E GLI STATI UNITI. CON I MISSILI? NO, CON LA GNOCCA. IL REGIME HA CONCESSO ALLA PORNOSTAR AMERICANA, FILO-PALESTINESE, WHITNEY WRIGHT, DI VISITARE IL PAESE - NONOSTANTE LA SEVERA SHARIA IMPOSTA ALLE DONNE, COSTRETTE A GIRARE CON L'HIJAB, L'IRAN HA CHIUSO UN OCCHIO - INVECE DI APPREZZARE LA BOMBASTICA ATTRICE, I CITTADINI SI SONO INDIGNATI FACENDO NOTARE IL DOPPIOPESISMO...

whitney wright 11

(ANSA) - La visita della pornostar americana filo-palestinese Whitney Wright in Iran ha scatenato critiche contro il doppio standard del governo: alla donna è stato concesso il visto di ingresso nonostante le rigide regole iraniane sulla moralità e la repressione in atto contro chi non indossa il velo. La Wright ha condiviso foto di sé, con l'hijab islamico, in luoghi come l'ex ambasciata statunitense, dove ha posato accanto a una bandiera americana.

I cittadini e gli attivisti iraniani hanno inviato messaggi sui social media, dicendo che l'Iran ha usato Wright per spingere la propaganda contro Israele mentre in base alla legge islamica in Iran chi recita in video porno può essere accusato di "corruzione sulla terra" che comporta la condanna a morte. "Hanno accolto la pornostar, mentre reprimono brutalmente le donne iraniane per il solo fatto di essere a capo scoperto", hanno detto alcuni utenti.

whitney wright 10

Sui social si ricorda che "i funzionari ci hanno detto che eravamo a caccia di nudità durante la rivolta 'donne, vita, libertà', ma ora hanno portato una pornostar per la loro propaganda". L'agenzia Tasnim ha scritto che la Wright era in visita personale e le rispettive organizzazioni non erano a conoscenza della natura "oscena" del suo lavoro. Anche il portavoce del Ministero degli Esteri, Nasser Kanani, ha dichiarato ieri di non avere informazioni sulla sua visita.

whitney wright 7 whitney wright 5 whitney wright whitney wright 4 whitney wright 1 whitney wright 3 whitney wright 2 whitney wright 9 whitney wright 8 whitney wright dorcel porn director whitney wright 6