LA TELECAMERA FA L'UOMO LADRO – DURANTE UN TIPICO SERVIZIO ESTIVO SULLA SPIAGGIA DI BARCELLONA, MENTRE IL GIORNALISTA FA DELLE DOMANDE A UN TURISTA, UN LADRO RUBA LA BORSA. TUTTO IN DIRETTA TV – NÉ L’INTERVISTATO NÉ L’INTERVISTATORE SI SONO ACCORTI DELLA SCENA, DIVENTATA POI VIRALE SUL WEB – VIDEO

Da www.today.it

Doveva essere un semplice servizio estivo, e invece si è trasformato nella diretta di un furto, visualizzata sui social milioni di volte. Nei giorni scorsi è diventato virale il video girato da tve, la tv spagnola, mentre un giornalista si trovava in spiaggia per intervistare i bagnanti. Un tipico servizio di Ferragosto, in cui non ci sono notizie particolari e si va nei luoghi più frequentati per sentire l'opinione dei turisti sulla stagione.

"Cosa ti piace di più di Barcellona?" chiede il giornalista a un turista, sulla spiaggia. Dietro di lui, la folla e anche - in bella vista - una borsa abbandonata. Che qualcuno, passando, decide di rubare. Il tutto sotto gli occhi della telecamera, ma né intervistato né intervistatore se ne accorgono. La scena non è però sfuggita ai telespettatori.

"Barcellona mi piace, la spiaggia è molto bella, l'acqua è pulita e fresca" dice il turista ignaro, mentre il ladro di passaggio nota la borsa appoggiata sulla sabbia e si avvicina per afferrarla e andare via.

L'uomo continua a cantare le lodi di Barcellona, ma dietro di lui qualcuno inizia ad accorgersi che qualcosa non va: "Per favore, avete visto la mia borsa?" dice in modo chiaro una voce disperata, mentre alcune ragazze si fermano a guardare.

