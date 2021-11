LA TELEFONATA TRA IL PRESIDENTE DEL CIO E PENG SHUAI E' STATA "UN'ACROBAZIA PUBBLICITARIA" - NE' LA WTA NE' LE ASSOCIAZIONI SUI DIRITTI UMANI RITENGONO CHE IL CONTATTO DI IERI RISOLVA LA QUESTIONE DELLA TENNISTA, DI CUI NON SI AVEVANO NOTIZIE DA TRE SETTIMANE - "QUESTO VIDEO NON CAMBIA LA NOSTRA RICHIESTA DI UN'INDAGINE COMPLETA, EQUA E TRASPARENTE, SULLA SUA ACCUSA DI VIOLENZA SESSUALE" E NON DISSIPA I TIMORI "PER LA SUA CAPACITA' DI COMUNICARE SENZA CENSURA O COERCIZIONE"...

Dagotraduzione dal Guardian

PENG SHUAI RICOMPARE IN PUBBLICO

Il Comitato Olimpico Internazionale è stato accusato di aver intrapreso una “acrobazia pubblicitaria” sul benessere della tennista cinese Peng Shuai dopo la videochiamata che si è svolta ieri tra la campionessa e il presidente durante la quale avrebbe annunciato di essere «salva» e di «stare bene».

Peng, che da ormai tre settimane non era stata più vista in pubblico dopo aver accusato l’ex vice presidente del Partito Comunista di averla aggredita sessualmente, è apparsa a una cena con gli amici sabato e a un torneo di tennis per bambini a Pechino doomenica, come mostrano le foto e i video pubblicati dai giornalisti dei media statali cinesi e dagli organizzatori del torneo.

Ma le assicurazioni hanno fatto ben poco per placare le preoccupazioni dei gruppi per i diritti umani e della WTA, la Women’s Tennis Association.

«È stato bello vedere Peng Shuai nei video recenti, ma non alleviano o affrontano la preoccupazione della WTA per il suo benessere e la sua capacità di comunicare senza censura o coercizione» ha detto un portavoce dell’Associazione.

«Questo video non cambia la nostra richiesta di un’indagine completa, equa e trasparente, senza censura, sulla sua accusa di violenza sessuale, che è la questione che ha dato origine alla nostra preoccupazione iniziale».

Dopo la videochiamata di 30 minuti, alla quale hanno partecipato il presidente del Cio, Thomas bach, il rappresentante per la Cina Li Lingwei e il presidente della commissione degli atleti, Emma Terho, il Cio ha affermato che Peng era «salva e stava bene» ma vorrebbe «che la sua privacy fosse rispettata».

«Ecco perché preferisce trascorrere il suo tempo con amici e familiari in questo momento» ha detto. «Ma continuerà a essere coinvolta nel tennis, lo sport che ama così tanto».

Nikki Dryden, avvocato per i diritti umani ed ex nuotatore olimpico per il Canada, ha etichettato la gestione del caso Peng da parte del Cio come un «esercizio mediatico» progettato per alleviare le crescenti minacce di boicottaggio diplomatico mentre la Cina si prepara ad ospitare i Giochi invernali, a febbraio.

Il CIO ha evitato di essere coinvolto nella situazione dei diritti umani del paese, su cui pesa il trattamento della minoranza musulmana uigura e la sua repressione politica a Hong Kong. «Sono così sollevato che sia viva, ma l'esecuzione di questo video è davvero preoccupante dal punto di vista della salvaguardia», ha detto Dryden.

«Mi sembra molto politico che Bach svolto questa chiamata con il presidente della commissione degli atleti – e questo è probabilmente in qualche modo appropriato – e il membro del CIO dalla Cina. Non è affatto una chiamata di salvaguardia. Il tennis avrebbe dovuto essere in grado di ricevere quella chiamata, avrebbe dovuto essere un ufficiale di protezione a ricevere quella chiamata, non una trovata pubblicitaria».

«Niente nel comunicato stampa del CIO mi fa sentire a mio agio sul fatto che sia al sicuro, che senta di non essere oggetto di ritorsioni o costrizione. Hanno preso il controllo di questo perché sono così preoccupati della narrativa intorno a Pechino [Olimpiadi invernali] che non volevano che qualcosa andasse storto in questo».

Elaine Pearson, la direttrice australiana di Human Rights Watch, ha criticato il CIO per aver preso parte al video. «Francamente, è vergognoso vedere il CIO partecipare a questa farsa del governo cinese che tutto va bene ed è normale per Peng Shuai. Chiaramente non lo è, altrimenti perché il governo cinese dovrebbe censurare Peng Shuai da Internet in Cina e non permetterle di parlare liberamente ai media o al pubblico».

L'attivista per i diritti umani Craig Foster, un ex calciatore internazionale australiano, ha affermato che laddove la WTA aveva dimostrato forza e ferma determinazione minacciando di ritirare i tornei dalla Cina, il CIO aveva «posto considerazioni politiche e commerciali davanti a trasparenza, responsabilità e giustizia».

Ha detto: «La conversazione organizzata dal CIO con Peng Shuai non potrebbe essere più sorda in termini di diritti e protezioni delle donne e nel trattare con una sopravvissuta a un'aggressione sessuale».

«Il concetto che una conversazione con Thomas Bach sia una risoluzione soddisfacente di una questione molto seria o che rappresenti una risposta adeguata alle accuse di abusi sessuale da parte di un’atleta che includono la censura e la probabile coercizione da parte di un membro del CIO, è emblematico del fallimento del concetto di Olimpiadi».

Il 2 novembre, Peng ha scritto sui social media cinesi che l'ex vicepremier Zhang Gaoli l'aveva costretta a fare sesso e in seguito hanno avuto una relazione consensuale on-off. Il post è stato rapidamente cancellato e l'argomento è stato bloccato dalla discussione su Internet e pesantemente censurato in Cina.

Né Zhang né il governo cinese hanno commentato le accuse di Peng. Il ministro degli Esteri francese ha chiesto domenica alle autorità cinesi di far parlare pubblicamente Peng.

«Mi aspetto solo una cosa: che parli», ha detto Jean-Yves Le Drian alla televisione LCI, aggiungendo che potrebbero esserci conseguenze diplomatiche non specificate se la Cina non chiarisse la situazione. Il suo ufficio non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sulla dichiarazione del CIO.

Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno anche chiesto alla Cina di fornire prove del luogo in cui si trova Peng.

Giocatori di tennis attuali ed ex, tra cui Naomi Osaka, Serena Williams e Billie Jean King , si sono uniti alle chiamate cercando di confermare che fosse al sicuro, usando l'hashtag dei social media #WhereIsPengShuai?

Il numero 1 mondiale di singolare maschile Novak Djokovic ha detto che sarebbe strano organizzare tornei in Cina a meno che la situazione "orribile" non fosse risolta.

