TELEPASSAGGIO OBBLIGATO – L'ANTITRUST HA AVVIATO UN'ISTRUTTORIA SU AUTOSTRADE PER L'ITALIA PER UN POSSIBILE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE RIGUARDO AI SISTEMI DI TELEPEDAGGIO – LA VICENDA NASCE DA UNA DENUNCIA DELLA SOCIETÀ UNIPOLTECH, IDEATRICE DI UN DISPOSITIVO ALTERNATIVO AL TELEPASS PER SUPERARE I CASELLI SENZA FERMARSI A PAGARE IL PEDAGGIO…

Luigi Grassia per “La Stampa”

telepass vs unipolmove

L'Antitrust ha avviato una complicata istruttoria su Autostrade per l'Italia per un possibile abuso di posizione dominante riguardo ai sistemi di telepedaggio. Siamo alla fase preliminare, non alla sentenza, ma la società Autostrade «ritiene opportuno specificare di aver sempre operato con la massima trasparenza, nel pieno rispetto della normativa vigente e senza alcuna preclusione all'ingresso di nuovi operatori sul mercato del telepedaggio».

casello telepass 1

La vicenda nasce da una denuncia della socirtà UnipolTech., ideatrice del nuovo dispositivo di telepedaggio. Il Garante della concorrenza vuole verificare se Autostrade per l'Italia, «attraverso il proprio ruolo decisionale predominante in sede associativa, si sia adoperata per mantenere in essere la storica chiusura del sistema nazionale del telepedaggio», cercano inoltre di «dirottare gli operatori nuovi entranti verso il Sistema Europeo di Telepedaggio (Set) e il Sistema Interoperabile del Telepedaggio per Mezzi Pesanti (Sit-Mp), più onerosi del sistema nazionale». Questo andrà verificato.

casello telepass 3 casello telepass 2 casello telepass 5 casello telepass 4