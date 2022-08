8 ago 2022 20:10

IN TEMPI DI CAOS AEREO IL MANAGER DIVENTA FACCHINO – LA COMPAGNIA AEREA AUSTRALIANA QANTAS HA CHIESTO A DIRIGENTI E MANAGER DI LAVORARE COME ADDETTI AI BAGAGLI PER 3 MESI MENTRE CERCA DI AFFRONTARE LA GRAVE CARENZA DI MANODOPERA, TRA VALIGIE PERSE E FILE INTERMINABILI – PROVATE SOLO A IMMAGINARE LA REAZIONE DEI SINDACATI IN ITALIA A UNA RICHIESTA DEL GENERE…