Con le Kardashian a guidarli, gli utenti di Instagram hanno passato anni a succhiarsi le guance e a stringere le labbra per perfezionare la cosiddetta "faccia d'anatra" per i loro selfie. Ora, i giovani utenti che vogliono essere alla moda hanno abbandonato questa posa preferendole una faccia vuota e un "broncio dissociativo": occhi persi ed espressione di pietra. Coniata dalla rivista iD, la posa prevede uno sguardo stralunato, il cui obiettivo finale è quello di raggiungere la "lobotomia chic", un aspetto annoiato e distaccato.

La psicoterapeuta Barbara Santini ha detto che la popolarità delle tendenze potrebbe essere dovuta al fatto che alle donne piace «esprimere la bellezza in modo ironico», un risultato a suo dire del “femminismo dissociativo".

«La tendenza, che consiste nello scattare foto "cool" con labbra gonfie, occhi roteati e una faccia adulatrice per creare un aspetto da "lobotomia", è stata presa d'assalto su Instagram: le ragazze o le donne adorano l'idea di esprimere la bellezza in modo ironico», ha detto. Dice che le donne spesso si sforzano di avere un aspetto "disordinato" naturale, nonostante spesso la posa richieda molto tempo e sforzi, e che parte del femminismo dissociativo è essere in grado di aumentare la propria sicurezza con selfie autoindulgenti.

«La tendenza potrebbe aver guadagnato popolarità perché un numero maggiore di donne femministe ha aumentato l'autocoscienza attraverso incredibili selfie e immagini», ha detto. «Le donne possono usare la dissociazione per distaccarsi dalla morale femminista predominante e dalla noia partecipando a un'etica di ricerca dell'attenzione».

Crede che l'ascesa di programmi televisivi come Euphoria abbia contribuito alla tendenza, e sostiene che i temi esplorati nello spettacolo potrebbero influenzare la nuova estetica in stile grunge.

L'idea del femminismo dissociativo è stata coniata nel 2019 quando le donne, stufe di esprimere i loro problemi inutilmente, hanno adottato un approccio più oscuro e sarcastico alle loro lamentele. In un saggio virale per BuzzFeed, la scrittrice Emmeline Clein ha dichiarato: «I tutorial di Sex and the City e Cosmo su come venire non hanno fatto molto rumore. Ora sembra che stiamo interiorizzando i nostri dolori e le nostre angosce esistenziali, sorridendo loro consapevolmente e intorpidendo noi stessi per mantenere la nostra nonchalance».

Il broncio e il look alla moda tagliente che lo accompagna potrebbero anche essere riconducibili all'ascesa di quello che gli addetti ai lavori chiamano "l'estetica della ragazza di Tumblr". Ispirato da Arctic Monkeys, The 1975 e Effy Stonem di Skins, il look sleaze indie consiste nello sforzarsi molto di apparire disinvolto e spigoloso indossando collant strappati, eyeliner nero, giacche di pelle e Doc Martens.

La celebrity stylist Rochelle White ha detto che il look soft-grunge sta davvero tornando nel mondo della moda ed è stato adottato da celebrità come Kourtney Kardashian e Megan Fox. «Sento che TikTok ha un ruolo in questo ritorno», ha detto. «Sento che alcune persone sottovalutano il potere di TikTok e l'influenza che sta avendo attualmente sulla moda. I creatori di contenuti sulla piattaforma hanno sfoggiato magliette larghe, stivali da combattimento e jeans strappati e hanno fatto rivivere il look di Avril Lavigne degli anni '20».

