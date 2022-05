TENETE IL CAZZO A POSTO - IN AMERICA L’ESTORSIONE A LUCI ROSSE SU INTERNET PRENDE DI MIRA SOPRATTUTTO I RAGAZZI, E SPESSO SI CONCLUDE CON UN SUICIDIO (TANTO CHE SI E' ATTIVATA L'FBI) - SE UNA VOLTA LE VITTIME ERANO GIOVANI DONNE, ADESSO LO SONO SOPRATTUTTO I MASCHI (PERCHE' E' PIU' FACILE CONVINCERLI A INVIARE FOTOGRAFIE INTIME E SONO MENO INCLINI A PARLARNE CON AMICI O FAMILIARI) - GLI ESTORSORI SOLITAMENTE AGISCONO DALL'ESTERO: NIGERIA, INDIA O COSTA D'AVORIO...

I ricattatori di Internet ingannano sempre di più i giovani uomini e i ragazzi, spacciandosi per ragazze sulle piattaforme social come Facebook e Instagram, inducendoli a inviare loro contenuti sessualmente espliciti online e poi estorcendo loro del denaro in uno schema noto come "sextortion". Dozzine di questi casi si sono conclusi con un suicidio.

A dimostrazione della gravità del problema, il mese scorso l'ufficio dell'FBI a Los Angeles ha emesso un avviso rivolto direttamente ai genitori di giovani presi nel mirino da questi cyber-criminali che spesso operano all'estero. «L'FBI sta ricevendo un numero crescente di segnalazioni di adulti che si atteggiano a ragazze e che costringono i ragazzi attraverso i social media a produrre immagini e video sessuali e poi estorcono loro denaro», dice il comunicato dell'FBI.

Decine di ragazzi hanno riferito di essere «vittime di sestorsioni; principalmente per soldi, anche se secondo quanto riferito, altri sono stati minacciati per ottenere ulteriori immagini», ha detto l'agenzia.

Una di queste vittime si chiamava Ryan Last, 17 anni, e viveva vicino a San Jose, in California. È morto suicida a febbraio dopo che un estorsore, minacciando di pubblicare foto compromettenti di lui su Internet, gli ha chiesto ancora più soldi. Lo ha raccontanto la madre, Pauline Stuart. «Non si sarebbero arresi e lui sentiva di non avere altra scelta che farlo per proteggere la sua famiglia», ha detto Stuart di suo figlio. «Ci amava così tanto che voleva proteggerci dall'errore che ha commesso».

Anche le forze di polizia locali riferiscono di aver visto un aumento dei casi in cui i ricattatori si concentrano su giovani uomini. «Venti, 30 anni fa, i predatori andavano in un parco giochi o in un parco per trovare giovani vittime», ha detto il sergente. Christian Camarillo del dipartimento di polizia di San Jose ha detto a un giornalista della NBC News Bay Area. «Ora, c'è un intero mondo virtuale là fuori in cui possono entrare e scegliere le loro vittime in quel modo».

Nello Utah, il detective sergente John Peirce dell'ufficio dello sceriffo della contea di Davis ha raccontato di aver indagato su dozzine di casi di sextortion. «In almeno sei casi, è finita con un suicidio», ha detto. «A livello nazionale, ci sono centinaia se non migliaia di questi casi. Ce ne sono anche molti che non vengono segnalati».

Uno dei casi su cui ha lavorato Peirce è stato quello di Tevan Tobler, un sedicenne dello Utah morto suicida nel settembre 2017. I suoi genitori hanno recentemente rivelato che il figlio, uno studente modello e campione di wrestling delle superiori, e membro attivo della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, era stato preso di mira da un ricattatore della Costa d'Avorio.

È stato Peirce a trovare la connessione dopo aver controllato i tabulati del cellulare di Tobler. Ha scoperto che l'adolescente era stato perseguitato per denaro da qualcuno che gli aveva scritto più di 1.000 messaggi, in alcuni casi uno ogni 30 secondi.

«Nel caso di Tevan non abbiamo potuto confermare la piattaforma di contatto originale», ha detto Peirce. «Nella maggior parte degli altri casi è stato Facebook o Instagram e sono stati costretti a rivolgersi a Google».

La madre di Tobler, Tawra Tobler, ha detto al Deseret News che il ricattatore aveva effettivamente esortato suo figlio a togliersi la vita, dopo aver preso l'ultimo centesimo.

Perché ragazzi e perché adesso?

Negli anni passati, la tipica vittima di questo tipo di reato erano le ragazze, ma recentemente c'è stato uno spostamento verso i ragazzi, ha detto John Shehan del National Center for Missing & Exploited Children, aggiungendo di aver visto una «esplosione» di questi casi negli ultimi sei mesi.

«È raro parlare o sentire parlare dello sfruttamento sessuale dei ragazzi», ha detto. «In realtà, i ragazzi sono ugualmente vulnerabili a questi crimini e sempre più spesso vengono adescati e costretti a creare contenuti sessualmente espliciti».

I ragazzi sono bersagli «perché più facili da convincere a scambiarsi fotografie intime» e hanno meno probabilità di raccontare a qualcuno cosa è successo loro per vergogna, ha detto Peirce. La stessa pressione e vergogna che hanno indotto il figlio di Stuart a togliersi la vita. «È successo durante un periodo di otto ore», ha detto Stuart. «Non c'erano segni. Credeva di parlare con una giovane donna ma poi questi criminali gli hanno chiesto 5.000 dollari».

Umiliato e terrorizzato, Last ha prelevato i soldi destinati al suo college per pagare i ricattatori, ha raccontato la madre. «E non appena li ha pagati, gli hanno fatto pressioni per averne altri, ed era troppo per lui da prendere», ha detto.

È stato allora che Last, che aveva intenzione di frequentare la Washington State University in autunno, si è ucciso. «Non si sarebbero arresi e lui sentiva di non avere altra scelta che farlo per proteggere la sua famiglia«, ha detto Stuart. «Ci amava così tanto che voleva proteggerci dall'errore che ha commesso».

Chi sono i "sextortionisti"?

Peirce ha detto che i bambini sono presi di mira da un sofisticato gruppo criminale che opera all'estero. «È sicuramente un'impresa criminale che coinvolge organizzazioni situate in paesi con i quali non abbiamo trattati di estradizione», ha affermato Peirce. «È troppo sofisticata per essere un'operazione individuale».

Questi paesi includono la Nigeria, l'India e, in particolare, la Costa d'Avorio, che è stata a lungo un centro per la criminalità informatica e dove i ricattatori sono conosciuti come "brouteurs", secondo le forze dell'ordine e i rapporti pubblicati.

Nel 2014, un ex broker ha raccontato a un giornalista della BBC come ha operato. «Ti [trovi] un uomo o una donna che cerca l'amore», ha detto. «Poi inizi a chattare e a scambiare foto». Una volta che inizi, il brouteur impone quella che chiama "la tassa" e inizia a prosciugare il portafoglio della vittima.

The Mirror ha riferito nel 2017 che almeno quattro adolescenti del Regno Unito che erano stati ricattati dai sextortionisti di Internet si erano ammazzati e la polizia aveva detto al quotidiano britannico: «Vediamo solo la punta dell'iceberg».

NBC News ha contattato l'Ambasciata della Costa d'Avorio a Washington e ha chiesto di essere messo in contatto con un rappresentante che potesse parlare degli sforzi del paese per frenare questi estorsori. Non c'è stata risposta.

Ma una rapida ricerca online suggerisce che la Costa d'Avorio continua a essere un porto sicuro per i criminali informatici, come dimostrano le richieste di aiuto delle vittime e gli elenchi di società di sicurezza specializzate nel trattare con estorsori online. «Le truffe finanziarie e basate su Internet stanno proliferando in Costa d'Avorio», ha avvertito nel 2020 il Consiglio consultivo per la sicurezza d'oltremare del Dipartimento di Stato americano. «Il paese ha sviluppato una certo reputazione per la criminalità informatica in Africa occidentale».

Mentre gli investigatori stanno ancora lavorando per rintracciare i ricattatori di Last, Stuart ha detto vorrebbe salvare gli altri. «Posso onestamente sedermi sul mio letto e piangere per ore o posso fare qualcosa per evitare che ciò accada a un'altra famiglia», ha detto Stuart, che sta partecipando a seminari attraverso il programma della Silicon Valley Internet Crimes Against Children Task Force Program.

«Fai sapere ai tuoi figli che, qualunque cosa accada, un errore è un errore e si può superare», ha detto.