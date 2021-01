TERMINATOR, SCANSATE PROPRIO! - L'ARMY RESEARCH LABORATORY STA SVILUPPANDO UN ROBOT BIOIBRIDO, INTEGRANDO TESSUTI MUSCOLARI CON I VARI SISTEMI MECCANICI: L’IDEA DEL GRUPPO MILITARE STATUNITENSE MIRA A DARE AI ROBOT LA STESSA AGILITÀ E PRECISIONE CHE OFFRONO I MUSCOLI, CONSENTENDO A QUESTE MACCHINE FUTURISTICHE DI AVVENTURARSI IN SPAZI TROPPO RISCHIOSI PER I SOLDATI - VIDEO

DAGONEWS

robot bioibridi 3

Robot con tessuti muscolari? No, non siamo in Terminator, ma è l'idea sviluppata presso l'Army Research Laboratory (ARL). Il gruppo militare statunitense sta lavorando alla "robotica bioibrida" che integra organismi viventi in sistemi meccanici che "producono un'agilità e una versatilità mai viste prima". Il team prevede di sviluppare il tessuto muscolare in un laboratorio che verrebbe aggiunto alle articolazioni robotiche al posto delle tradizionali componenti responsabili del movimento e del controllo dei meccanismi.

robot bioibridi 2

Il progetto mira a dare ai robot la stessa agilità e precisione che offrono i muscoli, consentendo a queste macchine futuristiche di avventurarsi in spazi troppo rischiosi per i soldati. Il dottor Dean Culver, scienziato ricercatore presso il laboratorio, ha dichiarato: «Anche se di per sé impressionanti, i robot odierni vengono impiegati per uno scopo limitato. ARL vuole che i robot siano compagni di squadra versatili in grado di andare ovunque non possano i soldati, adattandosi alle esigenze di ogni situazione."

robot bioibridi 1